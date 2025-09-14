Motociclista fica ferido em colisão com carro na Nazaré

Um motociclista ficou ferido, ao final da tarde deste domingo, na Rua do Brasil (Nazaré), na sequência da colisão do veículo em que se fazia transportar com um automóvel.

A vítima, que aparentemente ficou com ferimentos numa perna, foi assistida no local por elementos da Cruz Vermelha Portuguesa, que depois a transportaram de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A PSP tomou registo da ocorrência.