Jovem motociclista ferido após choque com carro

Um jovem motociclista ficou hoje ferido após colisão com um carro ligeiro na Rua Velha da Ajuda, no Funchal.

O acidentado tem 16 anos de idade e terá sido projectado para a via. Queixava-se de dores na perna esquerda e na cabeça.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram chamados pelas 7h55, tendo socorrido e transportado a vítima para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.