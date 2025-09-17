Jovem motociclista ferido após choque com carro
Um jovem motociclista ficou hoje ferido após colisão com um carro ligeiro na Rua Velha da Ajuda, no Funchal.
O acidentado tem 16 anos de idade e terá sido projectado para a via. Queixava-se de dores na perna esquerda e na cabeça.
Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram chamados pelas 7h55, tendo socorrido e transportado a vítima para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
