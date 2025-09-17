 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Jovem motociclista ferido após choque com carro

Foto Google Maps
Foto Google Maps

Um jovem motociclista ficou hoje ferido após colisão com um carro ligeiro na Rua Velha da Ajuda, no Funchal.

O acidentado tem 16 anos de idade e terá sido projectado para a via. Queixava-se de dores na perna esquerda e na cabeça.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram chamados pelas 7h55, tendo socorrido e transportado a vítima para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. 

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo