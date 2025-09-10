X Clássica do Caminho dos Pretos conta com 38 inscritos

A Clássica do Caminho dos Pretos, prova de regularidade organizada pelo Clube de Automóveis Clássicos da Madeira (CACM) e que terá lugar esta sexta-feira e sábado, dias 12 e 13 de Setembro, conta com 38 inscritos, revelou a organização.

A prova decorre numa das mais conhecidas estradas regionais da Madeira, no troço entre o Palheiro Ferreiro (depois da descida para São João Latrão) e o Terreiro da Luta, na freguesia do Monte, no concelho do Funchal, com cerca de 6,95 km e normalmente inclui quatro passagens em percursos de cariz competitivo.

Cada edição costuma contar com quatro percursos com veículos clássicos ou históricos.

O percurso decorrerá entre as 16 e as 19 horas, com o encerramento da estrada ao trânsito a partir das 15 horas e reabertura por volta das 20 horas. "A prova encerra com um jantar de entrega de prémios, que reúne concorrentes e entusiastas num ambiente acolhedor e convívio", refere a direcção do Clube de Automóveis Clássicos da Madeira.

A lista de inscritos da X Clássica do Caminho dos Pretos, com o seguinte programa pode ser consultada aqui:

PROGRAMA

Dia 12 de Setembro:

• 18h30 ás 20h30 – Verificações Técnicas – Praça do Município – Funchal;

Dia 13 de Setembro:

• 14h30 ás 15h30 – Pré Parque de Partida – Largo da Fonte – Monte;

• 15h30 – Saída em Caravana em direção ao local de partida do 1º Percurso;

• 16h00 – 1º Percurso (Terreiro da Luta – Palheiro Ferreiro);

• 17h00 – 2º Percurso (Palheiro Ferreiro - Terreiro da Luta);

• 18h00 – 3º Percurso (Terreiro da Luta – Palheiro Ferreiro);

• 19h00 – 4º Percurso (Palheiro Ferreiro - Terreiro da Luta);

• 20h30 – Jantar seguido de entrega de prémios.