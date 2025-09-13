Históricos aquecem motores para a Clássica do Caminho dos Pretos

Realiza-se, esta tarde, a 10.ª edição da Clássica do Caminho dos Pretos, prova integrada no calendário do Troféu AMAK Madeira Historic Rally 2025 e organizada pelo Clube de Automóveis Clássicos da Madeira (CACM).

Trata-se de uma competição de regularidade histórica que reúne 37 inscritos e que promete animar um dos traçados mais emblemáticos dos ralis madeirenses. O percurso, que será cumprido por quatro vezes, duas em cada sentido, decorre integralmente no tradicional troço do Caminho dos Pretos.

Ver Galeria Fotos Rui Silva/ASPRESS

O arranque da prova está marcado para as 16 horas, com o primeiro trajecto a ligar o Terreiro da Luta ao Palheiro Ferreiro. Segue-se, às 17 horas, o mesmo troço em sentido inverso. A ordem repete-se às 18 e às 19 horas, garantindo espectáculo e competitividade ao longo da tarde.

Na luta pelo Troféu AMAK Madeira Historic Rally 2025, Alberto Rosário parte para esta prova como líder, somando 108 pontos. Logo atrás surgem Miguel Freitas, com 93 pontos, e Jorge Gouveia, com 90, numa disputa que promete manter-se acesa.