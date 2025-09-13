Aires Andrade vence a 10.ª edição da Clássica do Caminho dos Pretos

Aires Andrade, acompanhado pelo navegador Rui Rodrigues, triunfou esta tarde na 10.ª edição da Clássica do Caminho dos Pretos, ao volante de um Austin Sprite.

A prova, integrada no calendário do Troféu AMAK Madeira Historic Rally 2025, foi organizada pelo Clube de Automóveis Clássicos da Madeira (CACM) e contou com a participação de 37 inscritos.

Ver Galeria Fotos Rui Silva/ASPRESS

Esta é uma competição de regularidade histórica que se disputa num dos traçados mais emblemáticos dos ralis madeirenses, o tradicional troço do Caminho dos Pretos. O percurso foi cumprido em quatro passagens, duas em cada sentido, oferecendo espectáculo e competitividade ao longo da tarde.