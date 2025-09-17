 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Trabalhador sofre queda no Funchal e fica inconsciente

Um homem na casa dos 40 anos sofreu hoje uma queda numa escadaria quando se encontrava a trabalhar num restaurante na Rua dos Aranhas, no Funchal.

O trabalhador chegou a perder a consciência mas recuperou, entretanto, os sentidos.

Foi assistido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

