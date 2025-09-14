Jovem fica inconsciente após despiste de trotinete nos Piornais
Um jovem de 16 anos despistou-se ontem à noite de trotinete, na Travessa dos Piornais, no Funchal.
Na sequência da queda, o rapaz ficou inconsciente, mas recuperou os sentidos pouco tempo.
O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que se deslocaram ao local para prestar socorro ao sinistrado.
A vítima foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada com escoriações.
