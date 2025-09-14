 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Jovem fica inconsciente após despiste de trotinete nos Piornais

None
Foto shutterstock

Um jovem de 16 anos despistou-se ontem à noite de trotinete, na Travessa dos Piornais, no Funchal.

Na sequência da queda, o rapaz ficou inconsciente, mas recuperou os sentidos pouco tempo.

O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que se deslocaram ao local para prestar socorro ao sinistrado.

A vítima foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada com escoriações.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo