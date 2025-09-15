Sindicato Nacional dos Motoristas convoca plenário de trabalhadores na Horários do Funchal

O SNMOT - Sindicato Nacional de Motoristas e Outros Trabalhadores anunciou, ao início da noite desta segunda-feira, que amanhã, dia 16 de Setembro, irá realizar-se-á um plenário geral centralizado de trabalhadores nas Instalações dos Horários do Funchal (HF), na Fundoa.

De acordo com a nota remetida às redacções, na ocasião irá ser apresentada aos trabalhadores dos Horários do Funchal uma proposta, apresentada no passado dia 8 de Setembro pela nova administração dos HF ao SNMOT, "para discussão e eventual aprovação".

O plenário iniciar-se-á às 18 horas e terminará "previsivelmente" às 19 horas, indica a mesma nota.

Refira-se que, salvo nova disposição aprovada na referida reunião, os trabalhadores da HF estarão em greve nos próximos dias 17 e 18 de Setembro de 2025. Paralisação esta que foi convocada pelo SNMOT a 12 de Agosto.

Conforme noticiou hoje o DIÁRIO, o Governo Regional impôs serviços mínimos nesta paralisação de dois dias.

Refira-se que o executivo chegou a acordo com o Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Afins da Região Autónoma da Madeira (STRAMM) relativamente à actualização do Contrato Colectivo de Trabalho (CCT) dos Transportes Pesados de Passageiros na Região. Não obstante, este acordo exclui o SNMOT, que nunca chegou a entendimento com o Governo.