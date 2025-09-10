Funchal homenageou 26 trabalhadores da autarquia que se aposentaram este ano

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) prestou hoje homenagem a 26 trabalhadores da autarquia que passaram à situação de aposentação entre Janeiro e Setembro deste ano.

A cerimónia, destinada a reconhecer o papel desempenhado por estes profissionais ao longo da sua carreira no Município do Funchal, realizou-se no Salão Nobre e contou com a presença dos membros do executivo municipal, dirigentes, funcionários aposentados e respetivas famílias.

Na ocasião, a presidente da autarquia, Cristina Pedra, destacou a importância de “perpetuar a memória” e de reconhecer todos aqueles que dedicaram muitos anos de serviço ao Município.

A autarca dirigiu palavras de apreço aos funcionários, enaltecendo o trabalho realizado, bem como o empenho e a dedicação demonstrados em prol da comunidade nas mais diversas áreas. Sublinhou ainda que muitos passaram mais tempo no trabalho do que junto das próprias famílias e, nesse sentido, desejou um “descanso merecido”.

A cerimónia terminou com a entrega de diplomas e de uma lembrança simbólica a cada funcionário.