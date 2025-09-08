Passageira sofre queda em autocarro no Caniçal
Bombeiros de Machico socorrem mulher com ferimento na testa
Uma mulher na casa dos 50 anos de idade caiu no interior de um autocarro de transportes públicos pouco depois das 13 horas desta segunda-feira, no Caniçal. Na queda, sofreu edema na testa.
Foi prontamente socorrida pelos Bombeiros Municipais de Machico, que mobilizaram uma ambulância de socorro e três elementos, e transportada para as urgências do Centro de Saúde de Machico.
