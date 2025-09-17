Cláudia Perestrelo promete apoio financeiro às famílias de Santana com idosos a cargo

Caso vença as Eleições Autárquicas no próximo dia 12 de Outubro, o PSD irá atribuiu mensalmente, um apoio financeiro para ajudar todas as famílias do concelho de Santana que que cuidem dos seus idosos no seu domicílio.

“Sabendo-se que são muitas as famílias que, aqui em Santana, têm os seus idosos em casa, prestando-lhes todo o cuidado, a atenção e o carinho que são tão importantes e decisivos nesta fase da vida, somos da opinião que o Executivo Municipal deve garantir um apoio financeiro para ajudar a fazer face às necessidades, apoio esse que, se vencermos as Eleições do próximo dia 12 de outubro, será atribuído mensalmente, a todas as famílias que cuidem dos seus idosos no seu domicílio, sem excepção” Cláudia Perestrelo

A medida foi anunciada pela candidata social-democrata à presidência da Câmara Municipal de Santana, que avançou ainda que esta medida "também se aplica às famílias que tenham pessoas com dependência a seu cargo".

Em comunicado de imprensa, Cláudia Perestrelo defende que é necessário "inovar nas soluções que precisam de ser dadas para que as pessoas, independentemente da sua idade, vivam melhor em Santana, no conforto do seu lar”, sublinhando que "é essencial que exista, por parte da autarquia, uma outra visão para a proteção dos mais idosos, em complementaridade com todos os apoios que já existam, seja localmente ou a nível regional, tanto mais atendendo ao índice de envelhecimento elevado que existe no concelho".

A cabeça-de-lista do PSD em Santana anunciou ainda que irá avançar com outra medida de apoio à população sénior, o “Cheque Farmácia”, que consiste no apoio mensal à compra de medicamentos na farmácia.

Ainda a este nível, Cláudia Perestrelo comprometeu-se com a reabertura do Centro Social Municipal da Corujeira, na freguesia do Faial, defendendo, igualmente, o alargamento do horário de funcionamento de todos os Centros Sociais Municipais, "espaços que, contrariamente ao que o atual Executivo Municipal considera, têm grande impacto, importância e utilidade para a população sénior”, sustentou.

“Defendemos que a autarquia pode e deve ter um papel mais activo no que toca à proteção, ao cuidado e à atenção da pessoa idosa no nosso concelho e é precisamente esse o papel que esperamos poder vir a cumprir”, conclui a candidata.