Quatro descendentes de madeirenses são candidatos às eleições em Inglaterra

Amanhã decorrem as eleições municipais em Inglaterra.

Apurámos que pelo menos quatro candidatos às mesmas são filhos de madeirenses, mas podem haver mais, visto que são mais de 6 mil candidatos.

Pensa-se que nesta eleições haverá mais de três dezenas de candidatos portugueses.

O DIÁRIO apitou que em Crawley há três, Nicky Ascenço, pelo Labor (Partido Trabalhista), tem raízes na Calheta, mais concretamente na freguesia da Ponta do Pargo.

Há ainda duas canditatas do partido Os Verdes, Carolina Braga, com origens na Ponta do Sol, pelo lado da mãe, e ainda Laura Menezes, com origens no concelho da Calheta.

Existe ainda o candidato Nilton Rodrigues, em Westminster, que tem raízes no concelho de Machico.

As eleições da próxima quinta-feira abrangem cerca de 136 autarquias em Inglaterra, os 32 municípios de Londres e os parlamentos autónomos escocês (Holyrood) e galês (Senedd).

As mesas de voto vão funcionar entre as 07h00 e as 22h00 locais (mesma hora em Lisboa) e a maioria dos resultados deverão ser anunciados durante o dia de sexta-feira.