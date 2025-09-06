Ensino privado vai ter mais apoio financeiro. Esta é a manchete do DIÁRIO deste sábado. Governo Regional aprovou uma verba de mais de 38 milhões para 2025/2026, superior à do ano lectivo anterior. 57 estabelecimentos, como creches, jardins de infância, escolas do Básico e uma do Secundário, verão comparticipados os custos de funcionamento e acção social educativa.

“Deixamos a Educação melhor do que a encontrámos”. Decorreu ontem o 1.º almoço de despedida de Jorge Carvalho das funções de secretário da Educação. Governo confirmou ontem que Elsa Fernandes é a sucessora.

Expor crianças ao desconhecido. Pais expõem filhos nas redes sociais a olhares anónimos ‘on-line’. Também para ler nesta edição.

Setúbal rasga contrato de 40 anos com empresa madeirense DataRede. Decisão da autarquia atinge directamente o empresário que é CEO da ACIN. Caso segue para a justiça. Em destaque no DIÁRIO deste sábado.

Sons do Mar embalam. Milhares vibraram no primeiro dia do Festival no Parque de Santa Catarina. A reportagem para ler nesta edição. Hoje há concerto dos Calema.

E ainda a devoção, promessas e negócios, que unem a comunidade na Ponta Delgada para celebrar o arraial do Senhor Bom Jesus. Conheça a história.