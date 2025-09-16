JPP propõe reabilitação de edifícios devolutos no Porto Moniz

O candidato do JPP à presidência da Câmara Municipal de Porto Moniz defende que o concelho dispõe de condições para dar uma resposta rápida ao problema da falta de habitação, através da recuperação de edifícios públicos actualmente devolutos ou subaproveitados.

“Temos identificado vários imóveis que podem ser reconvertidos em habitação de forma célere e económica, em vez de esperar por novas construções de raiz”, afirmou João Jesus.

Entre os espaços assinalados pelo candidato encontram-se os dois armazéns da Câmara Municipal, na vila, a antiga Casa da Segurança Social e a escola velha da Achadas da Cruz, todos propriedade do município. A estes junta-se ainda o antigo Centro de Saúde do Seixal, que pertence ao Governo Regional, mas que, segundo João Jesus, “poderia ser alvo de negociação para que seja aproveitado para habitação, em vez de continuar devoluto”.

O candidato sublinha que “a recuperação destes espaços permitiria criar habitação jovem, social e até unidades adaptadas para idosos, dando nova vida a zonas que hoje se encontram abandonadas”.

A estratégia do JPP prevê ainda soluções específicas para a freguesia da Ribeira da Janela, onde não existem edifícios municipais disponíveis. “Nesse caso, poderemos estudar a aquisição de imóveis para reformulação ou, em última instância, avançar com construção de raiz”, acrescentou João Jesus.

O partido considera que esta aposta na reabilitação constitui um passo essencial para fixar população, combater a desertificação e responder às necessidades habitacionais mais urgentes. “Queremos que Porto Moniz seja um concelho com oportunidades para todos, onde os jovens consigam ter casa e construir o seu futuro”, concluiu o candidato.