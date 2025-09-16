JPP propõe transporte gratuito e elogia obra de Alberto João

João Jesus, candidato do JPP, defendeu a criação de um sistema de transporte gratuito no concelho, assegurado pela frota municipal e em articulação com empresas de transporte.

“Se for presidente da Câmara [do Porto Moniz], resolvo logo no primeiro mês o problema da mobilidade gratuita em Porto Moniz, através do protocolo com a empresa concessionária e da utilização da carrinha municipal, que pode ser posta ao serviço da população”, afirmou.

João Jesus explicou que a medida beneficiaria sobretudo as populações das freguesias mais distantes, como Achadas da Cruz e Ribeira da Janela, garantindo horários fixos para deslocações ao centro da vila.

Na sua intervenção, o candidato do JPP evocou ainda o legado de Alberto João Jardim, antigo presidente do Governo Regional. “Foi ele quem colocou uma escola, um centro de saúde, uma piscina, um pavilhão e acessibilidades em cada concelho. A via rápida mudou para sempre Porto Moniz, que deixou de estar isolado”, destacou.

João Jesus considerou mesmo que Jardim “merecia dar nome à via rápida da Madeira”, sublinhando que a sua visão permitiu o desenvolvimento que hoje se sente em todo o concelho.