Chega propõe rotunda para travar sinistralidade nas Courelas
O candidato do Chega à Junta de Freguesia de Santo António, Nelson de Costa Ferreira, denuncia o cruzamento das Courelas, no Funchal, como um dos principais pontos negros da sinistralidade rodoviária da cidade.
Apontando o traçado perigoso, a falta de visibilidade e o elevado número de acidentes, o candidato defende como solução imediata a construção de uma rotunda no local, em articulação com a Câmara Municipal do Funchal, assumindo a obra como prioridade.
Para garantir transparência, a candidatura propõe ainda uma auditoria técnica independente que avalie a sinistralidade, comprove a viabilidade da intervenção e demonstre os benefícios para a segurança rodoviária.