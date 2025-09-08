Lina Silva denuncia “ETAR saqueada” e defende governação socialista na Ponta do Sol

Na sessão solene dos 524 anos da Ponta do Sol, a deputada municipal do Partido Socialista, Lina Silva, respondeu às críticas do PSD lembrando que “este é um espaço aberto à crítica”, mas acusou a oposição de procurar “esconder o muito de bom que tem sido feito” pelo atual executivo.

A socialista fez questão de destacar a diferença de práticas entre governações, apontando falhas herdadas do passado: “A ETAR foi literalmente saqueada e a rede de esgotos negligenciada pelo anterior executivo”. Para Lina Silva, este é um exemplo claro da “falta de cuidado e de visão” do PSD, em contraste com a actual gestão socialista que tem investido na recuperação patrimonial e na área ambiental.

No plano da proteção civil, enalteceu o serviço do Plano de Segurança, que se revelou essencial durante os incêndios que assolaram o concelho, sublinhando que “Célia Pessegueiro não se refugiou nem foi de férias”, numa alusão crítica ao Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que optou por ir para o Porto Santo e ainda disse que os fogos estavam controlados.

Lina Silva garantiu ainda que todas as freguesias têm sido tratadas com o mesmo critério de financiamento, e elencou obras municipais, desde a requalificação de cemitérios às asfaltagens de caminhos, como prova de uma governação de proximidade. “Temos um concelho vivo, com mais turistas do que nunca, o que pressiona os serviços, mas os trabalhadores têm estado à altura. A Ponta do Sol é hoje um exemplo para todos os municípios”, afirmou.