Populares queixam-se de descarga de esgotos na Ribeira de João Gomes

Vários transeuntes denunciaram, nos últimos dias, a existência de descargas de esgotos na Ribeira de João Gomes, junto à saída do ribeirinho, localizada acima do Mercado dos Lavradores, no Funchal. Os populares que passaram pelo local queixaram-se do “cheiro nauseabundo” e lamentaram “esta contaminação no coração da cidade”.

Questionada sobre a situação, a Câmara Municipal do Funchal confirmou ter conhecimento do problema e garantiu que foi mobilizada para o terreno uma equipa da Divisão de Águas Residuais para avaliar este caso.

A equipa verificou a existência de indícios de um derrame recente e, após uma prospecção no terreno, “foi identificada a causa da ocorrência: uma obstrução na rede de saneamento a montante, numa zona de difícil acesso”, explicou a autarquia ao DIÁRIO.

“Neste momento, está a ser planeada e montada a operação de desobstrução e estima-se que o problema fique cabalmente resolvido na manhã desta quinta-feira”, adiantou.