Vitórias de Meneses e pódios de João Dias no Bombarral

O fim de semana passado do Campeonato de Portugal de Karting, no Bombarral, "trouxe novos motivos de destaque para os representantes madeirenses", com vitórias de Meneses e pódios de João Dias.

"Martim Meneses esteve em evidência ao vencer de forma categórica as duas corridas da categoria X30 Sénior, reforçando o seu estatuto de Campeão Nacional em título e assumindo-se como o piloto mais forte da rainha, pois dominou em absoluto nas duas provas que participou esta época", refere uma nota emitida ao final da noite de ontem pela Associação Karting da Madeira. "Demonstrando consistência e velocidade, Meneses liderou com autoridade, assinando também as voltas mais rápidas", reforça.

"Já na X30 Super Shifter Gentleman, João Dias alcançou dois resultados de enorme relevo", realça, "um 3.º lugar na corrida de sábado e um 2.º lugar no domingo. Com este desempenho sólido e regular, o piloto reforça a sua posição entre os protagonistas da categoria, levando a decisão da vice-liderança do Campeonato para a última jornada da época", almeja.

Assim, conclui a AKM, "o fim de semana no Bombarral confirmou a competitividade e qualidade dos representantes madeirenses no panorama nacional do karting".