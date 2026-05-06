XVII MachicArtes 'dá palco' aos levadeiros

O MachicArtes, um dos diferentes projectos do Grupo de Teatro de Machico, e que vai na sua 17ª Edição, "é um sarau multidisciplinar produzido e realizado por machiquenses e que pretende ser uma amostra cultural do Concelho de Machico", ocorre este ano no dia 10 de Maio no palco de sempre, o Fórum Machico. Aquele que se pretende seja, "também, um espaço de oportunidades para novos talentos que esperam a sua primeira chance no palco, e na verdade, todos os anos vão surgindo jovens com trabalhos interessantes nos diferentes ramos das artes", este ano terão a sua oportunidade no próximo domingo.

De acordo com uma nota do coordenador do projecto, Amaro Santos, os talentos como João Alves; Agostinho Rodrigues; Vitorino Vasconcelos; Nélio Viveiros; João Erra; António Leal; Rui Santos; Leonel Henriques; José Lino Rodrigues; Dino Silva, Luís Câmara; Alfredo Rodrigues; Cipriano Teixeira; José Nóbrega; Paulo Nóbrega; António Juan; João Mendonça; Faustino Spínola; Manuel Santos; João Gouveia; Luís Moniz e João Conceição, subirão ao palco para dar vida a uma arte real a conhecida de muitos madeirenses, os levadeiros.

"O MachicArtes tem também o sentido da diáspora sempre com a intenção de trazer novos e outros valores que porventura possam estar espalhados pelos quatro cantos do mundo, para que os de cá e os de lá, estejam no mesmo palco representando a unidade fraterna que se pretende concretizar", frisa. Por isso, "este ano a organização decidiu abrir o evento a artistas de fora do concelho, para que possamos criar um espaço de confluência artística e de partilha".

Lembrando que, "inicialmente associado às festas do fim do ano, o evento foi transferido para as festividades do Dia do Concelho que ocorre no mês de Maio, pois que é nesta altura, a mais adequada para mostrar as potencialidades culturais locais", justifica, garantindo que "o MachicArtes procura, em cada ano, inspirar-se numa tradição/atividade/oficio popular, religiosa ou profana, para lhe dar relevo, reconhecendo o seu interesse social, e estimulando para a sua continuidade, pois sentimos que, apesar das muitas tradições mantidas pelo povo ilhéu, correm o perigo de se extinguirem".

E é aqui que entra o tema para este ano, a "Água de Rega", que "foi escolhido para sensibilizar a importância da água, e respetiva qualidade para os agricultores, e que afeta a qualidade das suas plantações, pois que ainda existe, e sobretudo nas zonas urbanas, o desrespeito de pessoas sem escrúpulos, transformarem as levadas em canais de esgotos tóxicos que são canalizados para os terrenos agrícolas", alerta.

Continuando, reforça que "as levadas têm os seus cuidadores, embora profissionais, que também precisam de ser acarinhados na sua difícil missão de manter as levadas e levar a água de rega, em condições, ao seu destino", pois "são eles que mantêm o sistema a funcionar num complexo esquema de regadios que só pode ser motivo de orgulho dos madeirenses, e que faz parte da nossa identidade cultural".

E conclui: "E por que são os levadeiros que cuidam da água de rega, e do bom funcionamento da sua conduta, vamos homenagear todos os homens que se dedicam a essa faina para que continuem a ser dedicados com toda a arte e devoção, lembrando a relevância dessa atividade, dando-lhes a dignidade que lhe é devido."

O MachicArtes abre portas pelas 18h00, sendo que as entradas têm o custo simbólico de 3€. Os sócios do Grupo de Teatro de Machico têm entrada livre.