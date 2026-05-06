Bom dia. Estas são as principais notícias do dia 6 de Maio de 2026, disponíveis nos jornais nacionais.

Na revista Sábado:

- "Especial XL. Edição do 22.º aniversário da Sábado"

- "D. João VI. A fuga louca da família real para o Brasil"

- "Investigação. Contratos na Defesa. Euro91 milhões para empresas com os mesmos sócios"

- "Ganhar dinheiro com o seu prédio. Cartazes nas fachadas chegam a render Euro70 mil por ano"

- "22 figuras que estão a mudar e a marcar Portugal, da política à ciência"

- "Raves saudáveis e sóbrias, regadas a sumo de laranja, são a nova moda entre millennials"

No Diário de Notícias:

- "Lisboa duplica videovigilância. Martim Moniz será um dos casos"

- "Gonçalo Lopes. Autarca de Leiria admite: 'Vai ser um dos piores verões da nossa região'"

- "Posição. Mariana Vieira da Silva e ser líder do PS: 'Não me vou excluir para sempre'"

- "Energia. Vêm aí impostos sobre os lucros extraordinários... mas que impacto nas carteiras?'"

- "Carta aberta. Médicos da ULS Braga denunciam 'situações graves' nos cuidados aos utentes"

- "Imigração ilegal. Governo quer apertar o cerco aos pedidos de asilo e acelerar deportações para fechar 'puzzle' legislativo"

- "Guerra. 'Projeto Liberdade' é uma 'prenda dos EUA para o mundo', diz Hegseth"

- "Geopolítica Samantha Gross. 'A China sempre se concentrou na segurança energética. Esse foco está agora a dar frutos'"

- "Literatura. Filipa Martins. 'Há causas que merecem que os factos sejam contaminados pelas emoções através de histórias reais'"

- "Magos Herrera. Mexicana cria ópera sobre Sor Juana e ambiciona apresentá-la em Lisboa"

- "Campeonato. Penúltima jornada da I Liga com sete jogos na 2.ª feira à noite"

No Correio da Manhã:

- "Operação não terminou. Mais 15 polícias detidos por tortura e violação"

- "Arma secreta. Míssil ucraniano faz tremer Putin. Pode mudar o curso da guerra"

- "Crianças agredidas a pontapé e estalada em infantário"

- "30% da fatura. Carga fiscal de luz e gás é das mais altas da UE"

- "FC Porto. Família de Pinto da Costa recusa convite de Villas-Boas. Viúva, filha e neto ignoram líder portista"

- "Benfica. Otamendi leva raspanete de Mourinho"

- "Sporting. Hjulmand avança para Vila do Conde"

- "Pressão. Ingleses pedem raptor de Maddie à Alemanha"

- "Portugal. Mais ricos detêm 60% da riqueza"

- "Tancos. Militares feridos em acidente com paraquedas"

No Público:

- "Ex-chefes militares criticam serviço cívico de jovens nas Forças Armadas"

- "Tortura nas esquadras do Rato e do Bairro Alto. Subiram para 24 os agentes da PSP detidos"

- "Futebol. Arsenal na final da Champions à espera de Bayern ou PSG"

- "Biblioteca Nacional de Portugal. O adeus a Diogo Ramada Curto fez-se com cheiro às especiarias de Camões e salas renovadas"

- "Miranda Sarmento. Se 'jet fuel' faltar no Verão, haverá um 'choque económico significativo', diz ministro"

- "Constitucional. Perda da nacionalidade na mesa de juíza nomeada pelo PS"

- "Um ano de Governo. Merz, o mais impopular dos chanceleres alemães"

- "Arranque de 2026. SNS com menos cirurgias, menos consultas e mais tempo de espera"

No Jornal de Notícias:

- "Seguros para animais domésticos disparam à boleia da longevidade e custos com a saúde"

- "Queima das Fitas. Festa e sensação de dever cumprido"

- "Braga. Adeptos divididos entre as cautelas e a confiança para a final da Taça Europa"

- "Túnel do Marão. Uma década de porta aberta a 45 milhões de veículos"

- "Tortura. PSP deteve 15 polícias que sabiam e nada fizeram"

- "Forças Armadas. Captar jovens voluntários com oferta da carta de condução"

- "Guimarães. Mimo estreia-se no Berço com nove dias de música e cinema"

No Negócios:

- "Governo avança com taxa extra sobre as energéticas"

- "Entrevista. Grace Blakeley: 'A democratização dos investimentos é uma miragem'"

- "Mota-Engil prepara-se para assumir megaprojeto na Bahia ainda este mês"

- "Comunicações. Novo SIRESP vai demorar 10 anos a ficar operacional"

- "Zhu Shaodong, vice-presidente da Chery: 'Queremos mostrar aos europeus que somos também parceiros locais'"

- "Criptoativos. Stablecoins lusas de olho nos pagamentos de empresas"

- "Ricardo Cabral: 'Trabalhamos para evitar colapsos de infraestruturas'"

No O Jornal Económico:

- "Tarifas de Trump ameaçam indústria automóvel nacional"

- "Governo avança em 'breve' com nova taxa sobre lucros extra das energéticas"

- "Donos da fábrica do Tramagal garantem aposta em Portugal"

- "Preço do metro quadrado mais do que duplica nas casas de luxo"

- "'Brasil poderá exportar 'jetfuel' para Portugal caso seja necessário', diz ministra do Ambiente"

- "Governo prorroga licenças de 'handling' até outubro"

- "Lucro da corticeira Amorim cai 6,5% para 15,4 milhões"

- "ANA reforça operação nos Açores"

- "Benfica SAD. Ações da águia atingem maior avaliação de sempre"

- "Articulação entre público e privado na saúde é vital"

No O Jogo:

- "FC Porto. Como o dragão deu ao pedal. O Jogo revela os métodos da equipa técnica para dotar o plantel de um pulmão inesgotável"

-"SAD formalizou compra de Kiwior ao Arsenal"

- "Bernardo Lima oficial até 2031: 'Tenho muito por onde crescer'"

- "Famalicão. Sonho de verão. Gustavo Sá alvo dos três grandes e com pretendentes no estrangeiro"

- "Benfica. Pressão por Doumbia. Italianos e ingleses são concorrentes de peso"

- "Sporting. Bragança justifica renovação. Contrato termina apenas em 2027, mas a ligação pode ser prolongada já"

- "Braga. Horta faz teste para ir a Friburgo. Grillitsch é baixa, mas o capitão pode recuperar"

- "Reportagem. Carvalhal ainda é idolatrado em Sheffield. 'Carlos had a dream' ganha forma de livro"

- "Liga dos Campeões. Arsenal 1-0 At. Madrid. Gunners na final"

No A Bola:

- "Plano Mourinho em marcha. Benfica prepara 2026/2027 apesar das dúvidas. Zalazar e Doumbia são faces visíveis das conversas que têm havido"

- "Continuidade ou não do treinador e apuramento ou não para a Champions serão importantes para o futuro, mas já há um caminho a ser feito"

- "Trabalho especial para recuperar Sudakov"

- "Sporting. Ibrahima Ba possível alvo para a defesa. Central do Famalicão é primeira opção caso Diomande saia. Leão vai voltar a apostar no mercado nacional"

- "Ioannidis pode regressar em Vila do Conde"

- "FC Porto. Kiwior garantido até 2030. Segundo central mais caro de sempre, atrás de David Carmo"

- "Liga dos Campeões. Carrasco leonino está na final de Budapeste. Arsenal 1-0 Atl. Madrid"

- "SC Braga. Câmara monta ecrã na Praça do Município. Contagem decrescente para o grande jogo da meia-final da Liga Europa"

- "Automobilismo. 59.º Rali de Portugal arranca hoje"

E no Record:

- "Águia já negoceia Doumbia. Arrancaram negociações com o Veneza"

- "Sudakov no mercado para abrir vaga a Zalazar"

- "Entrevista Tiago Gouveia. 'Voltarei com todo o prazer'"

- "Sporting. Suárez vive drama. Não vê os três filhos há mais de dois anos"

- "FC Porto. Kiwior nos 70 MEuro. Aquisição definitiva e cláusula estabelecida"

- "Villas-Boas. 'Que Farioli tenha sucesso aqui por largos anos'"

- "Campeão do mundo e da Europa. Bernardo Lima renova até 2031"

- "Record Chalenge Park. Vem aí a festa da família"

- "Liga dos Campeões. Arsenal 1-0 Atl. Madrid. Gyokeres na final"