"Temos candidatos e activistas, gente de trabalho, honesta e ligada à vida"

A CDU promoveu no Funchal uma sessão pública sobre o projecto autárquico, nesta terça-feira, que teve lugar no Auditório da Universidade da Madeira, onde secretário-geral do partido, Paulo Raimundo, afirmou que "é um orgulho imenso aqui estar convosco, com activistas e candidatos da CDU, com esta gente ligada à vida e à realidade tal como ela é e não como a que nos tentam vender»".

Nesta iniciativa política da CDU, referiu que os candidatos da CDU são "pessoas de trabalho, gente honesta e competente. Gente ao serviço do povo e só ao serviço do povo. Aqui está o povo na sua expressão politicamente organizada. Aqui está quem não fala de cor sobre a vida, aqui está a vida difícil do nosso povo, Aqui não se fala de cor dos problemas, aqui está quem sente os problemas e quem faz tudo para lhes dar combate e os resolver".

Os nossos adversários não olham a meios, é a mentira, é o caciquismo, é a chantagem e a pressão, é a promessa deste ou daquele emprego, tudo serve…Esse não é o nosso campeonato, o nosso campeonato é o da verdade e de um projecto onde cabem todos e para o qual só exigimos duas condições, venham com vontade de intervir e agir pela vossa terra, sejam gente trabalhadora e honesta e não só são bem vindos como fazem cá muita falta Paulo Raimundo

"Temos a razão do nosso lado, temos as soluções para enfrentar os problemas, andamos ao contrário de muitos, de cabeça levantada. E acima de tudo, temos candidatos e ativistas, gente de trabalho, honesta e ligada à vida", referiu quanto à candidatura da CDU.

Edgar Silva, coordenador regional, ao abordar o Projeto Autárquico sublinhou que "a CDU valoriza muito o envolvimento das populações, com participação directa junto das autarquias, nos movimentos reivindicativos, na exigência de resolução dos problemas concretos".

Segundo Edgar Silva, "outro pilar do nosso Projeto Autárquico tem a ver com o valor que damos às conquistas alcançadas pelas populações, pelo que daí resulta de nova consciência social e de outra consciência política".

Nesta Sessão Pública da CDU/Madeira participaram candidatos autárquicos de toda a Região, apoiantes e activistas desta candidatura às próximas Eleições Autárquicas de 12 de outubro.