Menor produção mas uva de excelência

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, confirmou que a vindima deste ano regista uma quebra de produção entre 8 a 10%, conforme já tinha sido antecipado no início de 2025. “Até ontem, tinham sido colhidas cerca de duas mil toneladas de uva, com o concelho de Câmara de Lobos a liderar o processo, concentrando aproximadamente metade desse total”, começou por dizer.

Maciel destacou ainda a liderança da casta Tinta Negra, a mais representativa da Região, e que tem contado com incentivos por parte do Governo Regional. “Mantemos o apoio e o compromisso que tínhamos em orçamento para 2025, de 200 euros por tonelada, precisamente para incentivar esta mesma produção”, sublinhou.

Apesar das dificuldades provocadas por um inverno tardio, que afectou a rebentação das vinhas, o governante garante que a uva apresenta um grau excepcional. “Vamos ter uma perda de produção, mas temos um excelente grau. Teremos uva de muita boa qualidade que poderá proporcionar vinhos de excelência. Esse é o nosso objetivo: trabalhar cada vez mais a qualidade, a excelência e a certificação do produto final para que ganhe valor acrescentado e para que, dessa forma, com menor esforço, os viticultores possam ver o seu rendimento aumentar”, precisou esta manhã no Estreito de Câmara de Lobos onde decorre a Festa da Vindima.

Maciel frisou que o mercado está a responder de forma positiva, com agricultores a receberem valores justos pela sua produção. “Sabemos que, até a boca pequena, há agricultores a receberem mais dinheiro do que as próprias casas de vinho, o que é um bom sinal. É sinal de que o mercado está a funcionar”, afirmou.

Questionado sobre algumas quintas poderem dar lugar a projectos habitacionais, o secretário regional lembrou que “são os municípios que definem as áreas de expansão urbana nos seus planos diretores”. Ainda assim, assegurou que o Governo está atento. “O terreno agrícola é sempre apetecível para o imobiliário, mas o Governo já tem soluções para que no próximo ano a apanha possa continuar naquele espaço”, garantiu.