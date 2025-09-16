Pedro Diniz defende políticas desportivas estruturadas e estratégicas para Santa Cruz

O candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Santa Cruz defendeu, esta tarde, que o desporto deve ocupar um lugar central nas prioridades do município, com políticas sérias, consistentes e estruturadas. Entre os eixos destacados por Pedro Diniz estão o Regulamento de Apoio ao Desporto, as instalações desportivas e a dinamização de eventos desportivos.

O candidato socialista, citado em nota à imprensa, sublinha que os apoios municipais ao movimento associativo desportivo devem ser regulares e previsíveis, de forma a permitir que clubes e associações consigam planear adequadamente as suas épocas. Para Pedro Diniz, estas entidades desempenham um papel crucial no desenvolvimento social e desportivo do concelho, sendo, muitas vezes, a principal ou mesmo a única via de acesso à prática desportiva para muitos cidadãos.

No que diz respeito ao Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, Pedro Diniz sugere uma revisão ao atual n.º 3 do artigo 36.º, segundo qual, “por ano civil, cada entidade pode apresentar duas candidaturas a apoio financeiro para um projeto específico”. Na sua perspectiva, cada entidade desportiva deve poder apresentar os projetos que considerar relevantes, cabendo depois ao município selecionar e apoiar os que tenham verdadeiro interesse municipal, reconhecendo que esta alteração implicará um reforço do orçamento dedicado ao setor.

O candidato socialista considera igualmente determinante o investimento em instalações desportivas qualificadas, seguras e modernas, capazes de responder às necessidades da população e de promover o aumento da prática desportiva no concelho. Defende, por isso, a criação de um parque desportivo municipal no concelho, devidamente planeado e acessível à comunidade, que possa servir como pilar para o desenvolvimento sustentado da atividade física em Santa Cruz.

Para além das infraestruturas, Pedro Diniz destaca ainda a importância de atrair eventos desportivos regionais, nacionais e internacionais, que, além de impulsionarem a prática desportiva, representam oportunidades de dinamização económica, social e turística para o concelho.

“Pensar verdadeiramente o desporto, dar-lhe um impulso estratégico e aumentar significativamente a sua prática é um desígnio da candidatura socialista”, afirma, concluindo que o desporto deve ser encarado como um instrumento fundamental para a formação e desenvolvimento integral dos cidadãos, com claros benefícios para a saúde, a coesão social, a cultura e a economia.