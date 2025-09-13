Candidatos discutem políticas para atrair jovens a Câmara de Lobos e Santa Cruz

No segundo painel ‘Os desafios dos municípios jovens’, Filipe Freitas, candidato do PSD à Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, e Saturnino Sousa, candidato pela coligação PSD/CDS à Câmara Municipal de Santa Cruz, discutiram os desafios dos dois concelhos, nomeadamente no que diz respeito às políticas destinadas à juventude e às respostas que foram criadas, ao longo dos últimos anos, para atrair e fixar os mais jovens nas suas localidades de origem.

Filipe Freitas apresentou vários indicadores que atestam não só o desenvolvimento do seu concelho como, também, a aposta decisiva que foi feita na valorização dos mais jovens e na sua participação ativa na vida cívica e política de Câmara de Lobos. Já Saturnino Sousa lamentou que Santa Cruz “não tenha tido essa capacidade, nem tenha sabido aproveitar, nestes últimos doze anos, as oportunidades de desenvolvimento e crescimento sustentável, preparando dessa forma o futuro”.

Ambos atribuem a responsabilidade a quem assumiu o poder autárquico nestes últimos anos.

“Enquanto em Câmara de Lobos as pessoas que estiveram à frente do poder souberam olhar para a realidade, trabalhar em conjunto com o Governo e com os privados, para encontrar soluções e saber fazer, em Santa Cruz - e à excepção dos investimentos privados - nada aconteceu. Não há parceria com as cooperativas, não há diálogo com o Governo para atrair investimento privado ao nível da habitação e emprego e o que se vai dando é esmolas”, disse Saturnino Sousa.

O candidato da coligação PSD/CDS fez questão de frisar que, neste momento, as pessoas têm de pensar muito bem qual é o caminho a seguir e “se querem um concelho a apostar em políticas sérias de desenvolvimento, na habitação, no saneamento básico e em condições para atrair investimento privado e criar emprego, ou se querem manter um executivo que, nestes últimos doze anos, apenas soube desperdiçar oportunidades e atacar a governação regional”.