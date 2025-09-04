Pedro Diniz promove iniciativa 'ViVer (melhor) em Santa Cruz' para construir programa eleitoral participativo

O candidato do PS à Câmara Municipal de Santa Cruz, Pedro Diniz, está a percorrer todas as freguesias do concelho ao longo do mês de Setembro com a iniciativa 'ViVer (melhor) em Santa Cruz', com o objectivo de recolher contributos da população e das forças vivas da sociedade civil para elaborar o programa eleitoral socialista às eleições autárquicas de 12 de Outubro.

A estratégia de proximidade visa auscultar diferentes sectores e sensibilidades da comunidade sobre áreas fundamentais como habitação, economia, cultura, desporto, turismo e coesão territorial. Pedro Diniz enfatiza que todas as opiniões serão consideradas na construção daquilo que define como "um programa de todos e para todos".

"Queremos visões amplas, sem bloqueios, opiniões sinceras de quem vive os problemas do concelho. Acima de tudo, queremos que todos sintam que contribuíram para a melhoria do seu território", afirma o candidato socialista.

Segundo Pedro Diniz, os contributos recolhidos permitirão apresentar "um programa que espelhe as necessidades das pessoas e apresente soluções concretas para os desafios de Santa Cruz". O objectivo é transformar o concelho num território mais plural, desenvolvido e gerador de emprego e qualidade de vida.

O candidato destaca o compromisso da sua equipa com o trabalho e a competência. "Trago apenas um compromisso: o trabalho. Mas não estou sozinho neste desafio. Comigo avança uma equipa coesa, de gente preparada, honesta e trabalhadora, que se compromete a dar o seu melhor pelas pessoas de Santa Cruz", realça Pedro Diniz.

A transparência é apresentada como um dos pilares centrais da proposta socialista, com o candidato a garantir "uma governação intransigente na defesa do interesse público e centrada no desenvolvimento sustentado do concelho".

A iniciativa 'ViVer (melhor) em Santa Cruz' prossegue até ao final de Setembro, percorrendo todas as freguesias do município.