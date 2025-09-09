Muito obrigado, freguesia de Santa Cruz!

No próximo dia 12 de outubro realizar-se-ão eleições para as autarquias locais. Eleições para as Câmaras Municipais, para as Assembleias Municipais e para as Assembleias de Freguesia, de onde sairá o executivo para liderar os destinos das Juntas de Freguesia. Será, também, a data limite para a minha liderança na Freguesia de Santa Cruz. Três mandatos consecutivos, doze anos de governação da freguesia, sempre com maioria absoluta e sempre a contar com uma equipa do executivo, Excelente! Todos trabalharam com afinco e dedicação à causa pública e na promoção da qualidade de vida da população desta freguesia. Quando digo todos, falo também da Assembleia de Freguesia.

Falo de todos os membros desta assembleia, sem exceção! Todos os elementos, independentemente do partido ou coligação a que pertencem! Todos trabalharam com hombridade e dedicação para ajudar a resolver os problemas da população da freguesia, apresentando propostas, que foram aprovadas, com vista a melhoria da qualidade de vida das pessoas! Porque, na minha opinião, é isso que deve ser uma liderança política séria e honesta! É essa a função e dever de qualquer autarca! Governar para o Povo, acolhendo todas as propostas válidas, independentemente da cor político/partidária e trabalhar em parceria e colaboração com todas as entidades e organismos locais. O sucesso da atividade governativa autárquica, está no trabalho em equipa, numa verdadeira liderança - baseada na autoridade do cargo e não no autoritarismo! – e numa gestão rigorosa e honesta, tendo sempre como objetivo final, a melhoria da qualidade de vida e bem-estar da população.

Mas, no que concerne à governação da freguesia de Santa Cruz gostaria de destacar o trabalho que foi feito e que esperamos que o próximo executivo dê continuidade. Recordo que quando chegamos à Junta de Freguesia de Santa Cruz, as suas instalações eram duas salas no edifício do tribunal, ou seja, uma das piores instalações da Região Autónoma da Madeira. Hoje tem uma das melhores! Hoje, a junta tem armazém para guardar os equipamentos e máquinas; tem três veículos de caixa aberta e aumentou o seu quadro de pessoal com mais dois assistentes operacionais e uma assistente administrativa. Ao longo destes doze anos de governação Juntos Pelo Povo, contabilizam-se vários milhares de pessoas que foram apoiadas por esta autarquia, no âmbito dos diferentes apoios sociais que criamos e regulamentamos para ajudar a população da freguesia: apoio escolar; apoio aos estudantes universitários; melhoramento condições de habitabilidade; aquisição de medicação e apoio à natalidade. Criamos o Orçamento Participativo da freguesia. Promovemos a economia local por via dos eventos que organizamos, como a Festa Gastronómica e a Mostra de Tangerina. E muitos outros eventos e iniciativas criamos com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da nossa população. Um particular destaque para os nossos idosos, que foram sempre lembrados em diferentes iniciativas, como por exemplo o “Passeio do Dia Feliz!” A todos os Santacruzenses, o nosso MUITO OBRIGADO!