Nacional defronta FC Porto no Dragão

No regresso da I Liga após a pausa para os compromissos das selecções, o Nacional joga esta tarde, 18 horas, no Estádio do Dragão, diante do FC Porto, naquele que é um dos jogos grandes da quinta jornada do principal escalão do futebol português.

Outros eventos que se realizam hoje na Madeira:

Quinta do Padel - Evento "Open Day"

10 horas -Instalações Quinta do Padel

Festas das Vindimas

10h00 - Vindimas ao Vivo

11h00 - Cortejo Etnográfico com presença de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira

11h45 - Pisa e Repisa da Uva

12h15 - Concurso do Vinho "Quem é o mais rápido"

22h30 - Actuação de Roni de Melo

A ATLANTIDOMUS – Cooperativa de Habitação Económica Atlântica, promove sessão pública para apresentação do seu modelo cooperativo e das condições de adesão para os interessados em aceder a habitação a custos controlados na Região 2.ª Sessão

14h30 -Auditório do Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo

Prova "Orientação Aventura Porto Moniz" (organização do Clube Aventura da Madeira )

15 horas- Concentração e partidas junto ao campo municipal na Santa do Porto Moniz

XII Festa da Amora e da Doçaria Tradicional

15h00 – Espaço Kid

18h00 – Grupo de Folclore Tradições de Gaula

19h00 – Tuna Amadis de Gaula

19h45 – Banda Amigos e Tradições

20h45 – Grupo da Associação de Fitness

22h00 – Grupo Triova Voices

23h30 – Discoteca com João Canada

Gaula - Adro da Igreja Paroquial da Achada

Historic Rally 2025 - Clássica Caminho dos Pretos

14h30 ás 15h30 – Pré Parque de Partida – Largo da Fonte – Monte;

15h30 – Saída em Caravana em direção ao local de partida do 1º Percurso;

16h00 – 1º Percurso (Terreiro da Luta – Palheiro Ferreiro);

17h00 – 2º Percurso (Palheiro Ferreiro - Terreiro da Luta);

18h00 – 3º Percurso (Terreiro da Luta – Palheiro Ferreiro);

19h00 – 4º Percurso (Palheiro Ferreiro - Terreiro da Luta);

20h30 – Jantar seguido de entrega de prémios.

Coro de Câmara da Madeira - Lançamento do livro dos 50 anos de atividade do Grupo.

17 horas -Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF)

Orquestra Clássica da Madeira - Orquestra de Cordas | Madeira Camerata

18 horas - Capela Princesa Dona Maria Amélia

Clube Naval do Funchal "White Party Remember - Festa Branca 2025"

18h00 - DJ Vítor Freitas

19h45 - Lux Band

21h15 - DJ Sérgio Soares

23h30 - DJ OXY

00h30 - DJ OXY VS DJ Vitor Freitas

Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode - Concerto pela Orquestra de Sopros (marca simbolicamente o início do ano letivo da instituição)

19 horas - Auditório do Jardim Municipal





Concerto do Orfeão Madeirense

19 horas -Torre do Capitão - Núcleo Histórico e Museológico de Santo Amaro

Noites Musicais Machico 2025 /Alma do Atlântico.

21 horas -Adro da Igreja Paroquial de Água de Pena.

Principais acontecimentos verificados no dia 13 de Setembro, Dia Mundial da Sépsis:

1598 -- Morre, com 71 anos, Filipe II de Espanha, I de Portugal.

1788 - O Congresso dos EUA escolhe Nova Iorque para capital federal e marca a data das primeiras eleições presidenciais.

1819 - Nasce a compositora Clara Wieck, mais tarde Clara Schumann, nome essencial da Geração de 1810.

1851 - Nasce o investigador Walter Reed, que provou serem os mosquitos os transmissores da febre amarela. Morrerá 49 anos mais tarde, vítima da doença.

1877 -- Morre, aos 67 anos, Alexandre Herculano, escritor, político, historiador, figura cimeira do Romantismo português, último presidente do Município de Belém, autor de "Eurico, o Presbítero".

1885 - Nasce o escritor português Aquilino Ribeiro, autor de "Terras do Demo" e "Andam Faunos pelos Bosques".

1928 - Morre o escritor italiano Italo Svevo, autor de "A Consciência de Zeno" e "Senilidade". Tinha 66 anos.

1940 - II Guerra Mundial. Bombas alemãs atingem o Palácio de Buckingham, em Londres.

1959 -- Lançamento da nave Lunik II, da URSS, a primeira a pousar na Lua.

1966 - O segregacionista Johaness Vorster é eleito primeiro-ministro da África do Sul.

1967 -- Realiza-se o primeiro voo a jato entre Lisboa e a ilha cabo-verdiana do Sal num "Boeing 727".

1968 - A Checoslováquia impõe a censura à imprensa, sob pressão das forças soviéticas de ocupação.

1988 - O líder da OLP Yasser Arafat é recebido no Parlamento Europeu.

1989 -- Realiza-se a maior marcha anti-apartheid na África do Sul, liderada pelo bispo anglicano Desmond Tutu.

1991 - É inaugurado o último troço da autoestrada Lisboa-Porto, iniciada 30 anos antes, com os novos 86 km na zona de Leiria.

1992 - As autoridades peruanas prendem Abinael Gúzman, fundador e dirigente do movimento de guerrilha Sendero Luminoso.

1993 -- Assinatura do Tratado de Paz para o Médio Oriente, pelo dirigente israelita Yitzhak Rabin e o líder da OLP Yasser Arafat, em Washington.

1994 - Encerra, no Cairo, a conferência da ONU sobre População e Desenvolvimento, com a aprovação do programa de ação para os 20 anos seguintes.

2003 - Incêndios florestais. Monchique fica cercada pelas chamas. Os habitantes são evacuados.

2006 - Os três canais portugueses de televisão com sinal aberto, RTP, SIC e TVI, assinam acordo de autorregulação sobre áreas da programação.

2007 - Duas explorações avícolas de produção de patos, localizadas em Vila Nova da Barquinha e Tomar, são sequestradas, tendo todos os animais sido abatidos, após a deteção do vírus H5N2 da gripe das aves.

- Tenzin Gyatso, o 14.º Dalai Lama, é recebido em audiência durante quase uma hora pelo presidente da Assembleia da República, Jaime Gama. Depois o líder espiritual tibetano defende a autonomia do Tibete numa audiência na Assembleia da República com representantes de todos os partidos, onde fala também da harmonia religiosa e dos valores humanistas.

2011 - O Fundo Monetário Internacional desbloqueia a segunda parcela do resgate a Portugal, de 3,98 mil milhões de euros, elevando os fundos atribuídos a Lisboa para um total de 10,43 mil milhões de euros.

- Morre Richard Hamilton, artista plástico britânico considerado um dos nomes pioneiros da pop art. Tinha 89 anos.

2013 -- Morre, com 63 anos, Luiz Gushiken, ex-deputado e ex-ministro brasileiro, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores.

2014 - A equipa de gestão do Novo Banco liderada por Vítor Bento anuncia a demissão.

2015 - A Alemanha reintroduz provisoriamente os controlos das fronteiras, para conter o afluxo de refugiados chegados à Alemanha. A companhia ferroviária austríaca OBB anuncia também a suspensão da ligação ferroviária com a Alemanha, país ao qual procuram chegar por comboio milhares de migrantes, através da Áustria.

- Moses Malone, antigo basquetebolista norte-americano, eleito jogador mais valioso da Liga norte-americana (NBA) em três ocasiões, morre aos 60 anos.

2017 - O Tribunal Constitucional valida as eleições gerais de Angola de 23 de agosto, que diz terem decorrido de forma organizada, participativa e ordeira e foram "livres, transparentes, universais e justas".