Humberto Faria quer libertar Câmara de Lobos das amarras

A equipa candidata a Câmara de Lobos nas próximas eleições autárquicas é liderada pelo cabeça de lista Humberto Faria, que defende uma política local centrada na redução impostos, mais apoio à economia local e, acima de tudo, focada na liberdade individual de quem quer viver e trabalhar no concelho. Isso mesmo dá nota o partido, num comunicado remetido hoje à comunicação social.

Com uma abordagem que aposta na descentralização e na eficiência dos serviços públicos, a candidatura procura responder aos desafios do concelho com uma visão técnica e planeada. “Como empresário, sei o que é enfrentar obstáculos impostos por quem devia facilitar. Aceitei este desafio porque Câmara de Lobos precisa de uma autarquia que incentive e não atrapalhe.", afirma. Defende uma política local que, no seu entender, seja capaz de libertar o concelho das “amarras” que impedem o seu desenvolvimento construir um futuro mais próspero para Câmara de Lobos.

A Iniciativa Liberal defende que Câmara de Lobos precisa de estratégia, investimento e políticas consistentes. “As pessoas precisam de soluções reais, de planeamento e de políticas que defendam a saúde, a agricultura e o ambiente, e que deem mais qualidade de vida aos câmara-lobenses. Só com responsabilidade, planeamento e visão técnica se constrói uma resposta séria aos problemas que afetam a nossa terra e as nossas gentes”.

A candidatura da IL propõe um modelo de governação que visa diminuir a carga fiscal e apoiar a economia local. O objetivo é criar uma autarquia que incentive e não "atrapalhe" quem quer viver e trabalhar no concelho.

Para isso, a equipa de Humberto Faria (Câmara Municipal de Câmara de Lobos – Humberto Faria, 40 anos, gestor; Assembleia Municipal de Câmara de Lobos – Bárbara Gil, 47 anos, artista plástica; Junta de Freguesia de Câmara de Lobos – Roberto Jesus, 35 anos, engenheiro informático; Junta de Freguesia de Quinta Grande – Pedro Dinis, 39 anos, técnico de compras; e Junta de Freguesia de Estreito de Câmara de Lobos – João de Abreu Vieira, 66 anos, comerciante) propõe uma gestão racional dos recursos financeiros do município, incluindo o orçamento municipal e os fundos comunitários.