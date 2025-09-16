Madeira e Canárias indignadas com cortes nos fundos para a agricultura

A Madeira e as Canárias concordam com a necessidade de juntar esforços contra o que consideram ser um atentado de Bruxelas, contra o sector primário das Regiões Ultraperiféricas. “As últimas noticias de Bruxelas são muito preocupantes. Há uma intenção de reduzir, em 20%, os fundos europeus para Política Agrícola Comum, já no período 28-34, mas pior do que isso, há uma clara intenção de acabar com o envelope financeiro do POSEI, relativo aos sobrecustos que cada Região Ultraperiférica (RUP) tem de suportar, deixando à arbitrariedade de cada Estado-membro, a gestão dos fundos que estiverem disponíveis.”

As palavras são do secretário regional da Agricultura. Nuno Maciel falava no final de um encontro com o Vice-conselheiro do Sector Primário do Governo de Canárias, Eduardo García Cabello, ocorrido hoje no Funchal.

O secretário da Agricultura e Pescas não tem dúvidas de que, em causa, está o que considera ser um forte atentado ao sector primário das RUP. “Esta proposta da Comissão Europeia é uma desconsideração total e representa, caso seja aprovada, um retrocesso prejudicial para os agricultores e para o consumidor final, que verá os preços dos bens serem agravados.”

Nuno Maciel e o Vice-conselheiro do Governo de Canárias concordam na necessidade de juntar os diferentes governos das RUP, para encontrar formas de expressar as suas reivindicações junto da Comissão Europeia.

“Temos de usar o Fórum das Regiões para fazer essa sensibilização, e contamos participar, em novembro, na Assembleia-geral da EURODOM (associação que representa os diversos territórios ultramarinos franceses), uma vez que são um forte grupo de pressão dentro da União Europeia e partilham dos mesmos desafios que nós”, disse Nuno Maciel.