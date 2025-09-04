Governo Regional aprova apoios de mais de 1,3 milhões de euros para agricultura e cultura

O Conselho de Governo reuniu-se esta quinta-feira e aprovou um conjunto de medidas que totalizam mais de 1,3 milhões de euros em apoios directos aos sectores agrícola e cultural da Região.

A reunião começou com a aprovação de um voto de pesar pelo trágico acidente com o Elevador da Glória, em Lisboa, que causou 17 mortes. O Executivo madeirense expressou a sua "maior solidariedade à Câmara Municipal de Lisboa e às famílias das vítimas".

O maior investimento aprovado destina-se ao sector agrícola, com o governo a autorizar a celebração de um contrato-programa com a Associação da Costa Oeste (ACOESTE) no valor de mais de um milhão de euros. Este apoio financeiro extraordinário, que ascende a 1.009.073,76 euros, será transferido integralmente para os produtores de cana-de-açúcar indicados pela Direcção Regional de Agricultura.

A associação receberá ainda uma contrapartida financeira de até 50.453,69 euros para cobrir os encargos com as operações de pagamento aos agricultores beneficiários.

O Executivo aprovou também vários apoios ao sector cultural e de eventos. Destaque para o contrato de patrocínio com a Escola de Dança do Funchal, no valor de 162.750 euros, para apoiar o funcionamento da escola e o desenvolvimento do ensino artístico especializado em regime articulado com outras escolas da região.

Para as comemorações dos 50 anos de Autonomia da Região, o governo decidiu comparticipar o evento 'MEO Sons do Mar', que decorre nos dias 5 e 6 de Setembro, com um apoio de até 15.000 euros à PEV Entertainment.

A Associação dos Amigos da Arte Inclusiva – Dançando com a Diferença receberá 10.000 euros para as suas actividades em 2025.

O Conselho de Governo autorizou ainda apoios a várias casas do povo para a organização de eventos tradicionais: 12.750 euros para a 'Expo Tropical' de Santa Maria Maior, 12.550 euros para a 'Festa da Cereja' do Jardim da Serra, e 14.350 euros para a 'Exposição Regional da Anona' do Faial.

A Associação de Jovens Agricultores da Madeira e do Porto Santo receberá 2.750 euros relacionados com a sua participação na 68.ª Feira Agropecuária do Porto Moniz.

Entre outras medidas aprovadas, o Executivo autorizou a celebração de um contrato-programa de 50.000 euros com a Universidade da Madeira para assegurar as actividades do Banco de Germoplasma ISOPlexis, aprovou o Regulamento de Bolsas de Estudo do Governo Regional para apoio ao ensino superior, e renovou por seis meses o arrendamento do Serviço de Finanças de Machico.