"PSD prometeu 'mundos e fundos' e nem um estacionamento fez" no Funchal
O PTP criticou, hoje, o executivo liderado pelo PSD que está à frente da Câmara Municipal do Funchal. Numa iniciativa realizada esta tarde, Raquel Coelho afirmou que "o PSD prometeu mundos e fundos e nem um estacionamento fez no Largo do Município".
O partido lamenta que, apesar das promessas feitas, nem um lugar estacionamento tenha sido feito pelo actual executivo da Câmara Municipal do Funchal, dos 1.500 estacionamento prometidos no Largo do Colégio.
“Quem não se recorda dos megalómanos 1.500 lugares de estacionamento que haviam sido prometidos com a construção de parque subterrâneo no Largo do Município?”, questionou Raquel Coelho.
A candidata do PTP diz ser importante denunciar políticos que prometem 'mundos e fundos' e não cumprem. “Precisamos sim de estacionamento, sobretudo, nas zonas altas, como é o caso de Santo António, São Roque e Monte”, explicou a candidatura.