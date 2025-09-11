João Côrte Fernandes quer que Santa Cruz deixe de ser passagem, para ser destino

João Côrte Fernandes lidera a equipa da Iniciativa Liberal candidata a Santa Cruz, nas eleições autárquicas de 2025. “Conhecemos de perto os desafios do concelho. A nossa candidatura é um compromisso com uma gestão pública que respeita o esforço de todos. Acreditamos que é possível governar com menos burocracia e mais proximidade, para que o concelho possa prosperar", diz o candidato, citado pelo partido em nota à imprensa.

A IL dá conta de uma equipa que conta com muitos elementos jovens, com novas ideias e visões para Santa Cruz, com vontade e determinação para melhorar as condições sociais e económicas do concelho e fazê-lo crescer. “Unidos pela visão liberal de dar futuro ao concelho e de transformar Santa Cruz verdadeiramente em destino.”, destaca João Côrte Fernandes.

A candidatura posiciona-se como uma alternativa séria e competente, que irá atuar na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal e na Junta de Freguesia do Caniço em temas chave para o concelho – responder aos desafios da habitação, da mobilidade e da sustentabilidade, investir na economia local e na cultura, criar condições para os jovens poderem viver e trabalhar no concelho, sempre desenvolvendo uma política centrada nas pessoas, na liberdade individual do cidadão.

“A Iniciativa Liberal tem uma visão clara para Santa Cruz, um concelho onde os jovens podem viver, trabalhar, com habitação acessível, um concelho com mobilidade digna, porque o tempo das pessoas não pode ser desperdiçado em filas de trânsito, um concelho com saneamento universal, gestão moderna de águas de resíduos, um concelho que olha para o mar como futuro, turismo de qualidade, economia azul.”

Santa Cruz não pode continuar a ser um concelho que funciona a duas velocidades, o centro desenvolvido e as restantes freguesias sem o apoio necessário.

“Com a Iniciativa Liberal, Santa Cruz pode voltar a crescer. É hora de Santa Cruz deixar de ser passagem, para ser destino”, remata o candidato da Iniciativa Liberal.