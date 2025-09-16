Candidato do CDS critica gestão da autarquia de Câmara de Lobos

A candidatura do CDS à Câmara Municipal de Câmara de Lobos esteve, esta manhã, no Jardim da Serra, onde Lídio Aguiar, cabeça-de-lista dos centristas à autarquia, reuniu-se com os candidatos locais para apontar críticas à atual governação e apresentar propostas para a freguesia.

Conforme nota à imprensa, Lídio Aguiar lamentou o que considera ser uma má relação entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia do Jardim da Serra, apesar de ambas serem governadas pelo mesmo partido. "Esta Câmara castiga a Junta de Freguesia do Jardim da Serra, mesmo sendo da mesma cor política", afiançou.

O candidato do CDS criticou ainda a ausência de investimentos prometidos para a freguesia. “Praticamente nenhuma das promessas de desenvolvimento foi executada”, disse, referindo-se à falta de saneamento básico, à requalificação do centro da freguesia e à cobertura do campo desportivo da escola local. “Esta junta limitou-se a fazer os serviços mínimos”, reforçou.

Lídio Aguiar sublinhou que a candidatura do CDS apresenta uma alternativa para “fazer diferente e fazer melhor”, com uma equipa constituída por “pessoas da terra, com vitalidade, credíveis e com provas dadas”.

Caso sejam eleitos para a Junta de Freguesia e para a Assembleia Municipal, os candidatos do CDS comprometem-se a pressionar a autarquia a avançar com várias obras prioritárias, incluindo a requalificação do centro do Jardim da Serra; a cobertura do campo desportivo escolar; a criação de um parque infantil; o reforço de zonas de estacionamento; a implementação urgente do sistema de saneamento básico.