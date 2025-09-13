IL apresenta lista candidata em Machico liderada por António Nóbrega

A Iniciativa Liberal (IL) apresentou, este sábado, a sua candidatura à Câmara Municipal de Machico para as eleições autárquicas de 12 de Outubro, encabeçada por António Nóbrega. O candidato afirma-se como alternativa “firme e preparada” para liderar o concelho com “responsabilidade, proximidade e visão de futuro”, sublinhando o trabalho de oposição desenvolvido nos últimos anos.

Sob o lema “Machico para viver e progredir”, a lista defende uma gestão transparente e eficiente, apostando em políticas sociais, habitação, educação, juventude e promoção económica e cultural.

Acredito num concelho onde as pessoas estão no centro da decisão, onde a justiça social, a educação, a habitação e o apoio às famílias não são promessas, mas sim prioridades. Apostamos numa gestão transparente, próxima e eficiente, onde cada freguesia tem voz, onde o investimento é bem aplicado e onde a cultura e o património são motores de desenvolvimento. Machico tem tudo para ser mais. Temos história, temos talento, temos vontade. Só falta vontade política para fazer acontecer. É isso que trazemos coNnosco: vontade, responsabilidade e compromisso.” António Nóbrega, IL

Para a Câmara, a equipa integra também: Hugo Câmara, 37 anos, farmacêutico hospitalar e economista; Gina Mécia Sousa, 35 anos, educadora social e natural do Porto da Cruz; Tiago Santos, 26 anos, engenheiro físico e mestrando em Ciência de Dados, natural de Água de Pena.

O segundo da lista, Hugo Câmara, sublinha a importância de uma "governação baseada na evidência científica e na modernização dos serviços", ao passo que Gina Mécia Sousa, defende "justiça social" e "igualdade de oportunidades", através de "respostas concretas e humanas”, a pensar nas famílias, nos jovens e nos idosos. Tiago Santos, de 26 anos, engenheiro físico e mestrando em Ciência de Dados, natural de Água de Pena; representa a aposta na juventude, ciência e inovação.

A lista completa inclui ainda: Danilo Roque, Maria Spínola e Teresa Santos, candidatos com percursos ligados à área jurídica, gestão e educação.

À Assembleia Municipal concorre Carolina Alves, 41 anos, gestora de projectos e profissional do sector bancário, natural do Caniçal, com vasta experiência em gestão de risco e finanças.