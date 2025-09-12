Candidato do Chega denuncia "caos, insegurança e abandono" em São Martinho

Dinarte Moniz denuncia, através de comunicado, "a situação insustentável" em que se vive na freguesia de São Martinho. O candidato pelo Chega à Junta de Freguesia fala em "caos, insegurança e abandono" por parte da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia.

"A única preocupação da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal é tratar de alguns pontos turísticos da freguesia. São Martinho parece um Dubai de fachada. O povo que se lixe", diz Dinarte Moniz.

O candidato aponta uma sobrelotação habitacional nos bairros como o da Nazaré, levada a cabo "por imigrante", acompanhada por outros problemas como toxicodependência e a falta de fiscalização. Além disso, indica que na zona da Ajuda há "passeios partidos, lixo acumulado e uma recolha de resíduos totalmente deficiente, que deixa a freguesia num estado de desleixo inadmissível".

"Nos Barreiros, o trânsito é um caos permanente, sem qualquer planeamento ou medidas que garantam a fluidez e segurança rodoviária. Já nas Virtudes, a situação é igualmente preocupante, com estradas esburacadas, maltratadas e perigosas para condutores e peões", denuncia o candidato à Junta.

Para Dinarte Moniz, estes problemas refletem uma “desorientação total da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia em relação a São Martinho”, deixando os moradores entregues à sua sorte.

Como acções concretas defende o "combate efectivo à toxicodependência nos bairros e reforço da segurança pública; intervenção imediata no asfalto, arruamentos e passeios degradados; recolha de lixo eficaz, regular e com reforço de meios; e planos de mobilidade e trânsito para pôr fim ao caos diário nos Barreiros".

“O povo de São Martinho não pode continuar a ser tratado como o parente pobre do concelho", indica, acrescentando que "as famílias estão cansadas de promessas e exigem acção. É tempo de devolver dignidade, segurança e qualidade de vida à nossa freguesia”, afirma Dinarte Moniz.