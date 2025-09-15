 DNOTICIAS.PT
Eleições Autárquicas Madeira

Chega destaca representantes do sector agrícola pertencentes à lista em São Vicente

Leandro Santos, maior produtor de hortícolas do concelho de São Vicente
Leandro Santos, maior produtor de hortícolas do concelho de São Vicente, Foto Chega

Através de um comunicado de imprensa, o Chega reafirma o compromisso com os agricultores do concelho de São Vicente, referindo que o partido "orgulha-se de ter, nas suas listas representantes directos do sector agrícola". 

A nota dá conta de Leandro Santo, "o maior produtor de hortícolas do concelho, com mais de 120 toneladas anuais", Hugo Santos, da freguesia de Ponta Delgada, que é produtor de leite com uma produção a rondar os 100 mil litros. 

Conta com duas explorações leiteiras – uma de grande e outra de pequena dimensão – das quatro existentes na Madeira, também representadas na equipa. "Um engenheiro agrónomo conceituado, que nos apoia com estudos técnicos e soluções para os principais desafios da agricultura local", refere. 

"Temos já vários projectos estudados e prontos para implementar assim que assumirmos responsabilidades na Câmara Municipal. Entre as medidas decididas, destaca-se o compromisso de assumir 50% do custo dos produtos fitofarmacêuticos para as vinhas do concelho, um sector de referência na produção de uvas para vinho", lê-se na nota assinada por José Carlos Gonçalves, candidato do Chega à presidência da autarquia de São Vicente. 

"Com uma equipa dinâmica e empenhada, o Chega está determinado a devolver o desenvolvimento a São Vicente, garantindo decisões imediatas e eficazes após as eleições. Queremos que a população volte a sentir orgulho e confiança no futuro do concelho", diz ainda. 

Aos agricultores, deixa também uma mensagem clara: "Podem contar com o nosso conhecimento, dedicação e respeito, porque sabemos que sem agricultura, não há progresso possível". 

