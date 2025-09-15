Chega destaca representantes do sector agrícola pertencentes à lista em São Vicente

Através de um comunicado de imprensa, o Chega reafirma o compromisso com os agricultores do concelho de São Vicente, referindo que o partido "orgulha-se de ter, nas suas listas representantes directos do sector agrícola".

A nota dá conta de Leandro Santo, "o maior produtor de hortícolas do concelho, com mais de 120 toneladas anuais", Hugo Santos, da freguesia de Ponta Delgada, que é produtor de leite com uma produção a rondar os 100 mil litros.

Conta com duas explorações leiteiras – uma de grande e outra de pequena dimensão – das quatro existentes na Madeira, também representadas na equipa. "Um engenheiro agrónomo conceituado, que nos apoia com estudos técnicos e soluções para os principais desafios da agricultura local", refere.

"Temos já vários projectos estudados e prontos para implementar assim que assumirmos responsabilidades na Câmara Municipal. Entre as medidas decididas, destaca-se o compromisso de assumir 50% do custo dos produtos fitofarmacêuticos para as vinhas do concelho, um sector de referência na produção de uvas para vinho", lê-se na nota assinada por José Carlos Gonçalves, candidato do Chega à presidência da autarquia de São Vicente.

"Com uma equipa dinâmica e empenhada, o Chega está determinado a devolver o desenvolvimento a São Vicente, garantindo decisões imediatas e eficazes após as eleições. Queremos que a população volte a sentir orgulho e confiança no futuro do concelho", diz ainda.

Aos agricultores, deixa também uma mensagem clara: "Podem contar com o nosso conhecimento, dedicação e respeito, porque sabemos que sem agricultura, não há progresso possível".