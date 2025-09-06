CDS/PP-Funchal e JP visitam Observatório e Parque de Astronomia do Funchal

A concelhia do CDS/PP-Funchal e a concelhia da Juventude Popular (JP) do Funchal promoveram, na sexta-feira, uma visita ao Observatório e Parque de Astronomia do Funchal, espaço dinamizado pela Associação de Astronomia e Astrofotografia da Madeira. A iniciativa reuniu mais de 30 participantes e teve como objectivo dar a conhecer o trabalho desenvolvido pela associação, bem como valorizar o empenho de todos aqueles que, de forma contínua e voluntária, promovem a ciência na região.

Durante a visita, os participantes tiveram oportunidade de conhecer melhor a história e missão da associação, bem como os projetos em curso, e realizar observações astronómicas de vários corpos celestes. Entre os pontos altos da noite estiveram a observação da Lua, de Saturno, de estrelas duplas, de um enxame estelar aberto e de um enxame estelar fechado, proporcionando uma experiência enriquecedora e educativa.

As estruturas locais do CDS-PP e da JP salientaram ainda a importância deste projecto para a comunidade funchalense, sublinhando que o Observatório e Parque de Astronomia do Funchal nasceu também do apoio concedido através do Orçamento Participativo da Câmara Municipal do Funchal. Para os responsáveis, trata-se de “um excelente exemplo de como os instrumentos de participação democrática direta podem contribuir para a concretização de projectos de grande valor social e cultural”.