Operação da Marinha garante protecção de navio mercante com elementos estranhos à tripulação

Operacionais da Autoridade Marítima Nacional (AMN) e da Marinha entraram ontem a bordo de um navio mercante ao largo do Algarve, por ter sido detectada a presença de elementos estranhos à tripulação, anunciaram aquelas entidades.

Segundo um comunicado conjunto da AMN e da Marinha divulgado pelas 18:30, o navio mercante Odysseus, de bandeira da Libéria, tinha comunicado no final de quarta-feira "a presença a bordo de elementos estranhos à tripulação e solicitando a assistência das autoridades portuguesas".

"O Centro de Operações Marítimas (COMAR) recebeu ontem [quarta-feira], 03 de setembro, pelas 23:00, um alerta do Centro do Controlo do Tráfego Marítimo (CCTM), da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), a informar sobre uma comunicação rádio emitida pelo navio mercante ODYSSEUS", de acordo com a nota.

Segundo o comunicado, na sequência deste pedido e da posterior entrada do navio nas águas territoriais portuguesas, o Capitão do Porto de Portimão acionou os meios da AMN e solicitou o apoio da Marinha.

Ainda de acordo com a nota, foi "efetivada a entrada a bordo, durante a manhã de hoje e a cerca de seis milhas náuticas da costa portuguesa, por uma equipa constituída por elementos de ambas as entidades, visando a recuperação das condições de segurança do navio e da sua tripulação".

O navio encontrava-se a navegar ao largo da costa do Algarve e, neste momento, "navega em segurança" com destino a Sines, acrescentam a AMN e a Marinha.

Segundo as autoridades portuguesas, "elementos da AMN e da Marinha encontram-se a garantir a segurança do navio mercante, ao largo da costa do Algarve, após solicitação de assistência".