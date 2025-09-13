CDS-PP Câmara de Lobos preocupado com o sector vinícola

A candidatura do CDS-PP à Câmara Municipal de Câmara de Lobos esteve presente, esta manhã, na Festa das Vindimas, no Estreito de Câmara de Lobos. Lídio Aguiar, cabeça-de-lista às eleições autárquicas, de 12 de Outubro, destacou a importância deste evento para economia da freguesia, realçando, também, a importância história que o Vinho Madeira tem para a Região.

O centrista não deixou, porém, de manifestar alguma preocupação pelo sector vinícola, nomeadamente, "a ausência de uma estratégia para as vinhas". O sector, nota, enfrenta "desafios significativos", nomeadamente: "o abandono dos terrenos e a reconversão de áreas, que outrora eram de vinha, para outras produções".

Apesar de reconhecer que o poder autárquico tem poderes limitados no sector, Lídio Aguiar afirma que "o executivo camarário não pode ficar de braços cruzados enquanto a área de vinha desaparece a olhos vistos".

Nesta linha, o CDS-PP propõe que a autarquia, em conjunto com o Governo Regional, através do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, estabeleçam protocolo com a Universidade da Madeira "para que sejam feitos estudos de viabilidade de castas, de cotas de produção, do impacto que as alterações climáticas têm tido na produção, por forma a abordar este problema com dados concretos" e, desde modo, conseguirem aconselhar os produtores a procederem às alterações necessárias para a preservação da cultura vinícola.

“Está em causa a sobrevivência do Vinho Madeira”, alertou Lídio Aguiar.

O candidato centrista comprometeu-se ainda a bater-se junto das entidades competentes, "para que haja um reforço dos fundos europeus do Programa PAC (Política Agrícola Comum), para a manutenção dos terrenos".

"É importante que esse apoio abranja, também, parte dos custos com o tratamento da vinha, pois é aqui que o agricultor tem mais despesa", acrescentou o candidato centrista à autarquia de Câmara de Lobos.