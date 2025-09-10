Câmara do Porto Santo reforça compromisso com formação desportiva

A Câmara Municipal do Porto Santo afirmou, hoje, publicamente que "tem apoiado de forma consistente o futebol de formação", nomeadamente no seguimento da possibilidade de extinção da formação no Portosantense.

Ao longo dos últimos anos foram várias as ajudas concedidas ao futebol de formação do Portosantense, mas, por respeito aos jovens atletas e suas famílias, não as detalharemos neste momento. O que importa reafirmar é que a Câmara Municipal do Porto Santo está, e continuará a estar, ao lado dos jovens e do desporto Câmara Municipal do Porto Santo

A afirmações do executivo surgem na sequência de um artigo publicado nas redes sociais, que acusa as entidades locais, entre as quais a Câmara Municipal do Porto Santo, de "inércia", lamentando a ausência de "medidas concretas" para garantir o acesso ao desporto por parte dos jovens porto-santenses.

Num comunicado remetido esta manhã às redacções, o executivo municipal rejeita as acusações e diz ter reunido com pais dos jovens atletas e articulado soluções com a Associação Desportiva Os Profetas, garantindo a continuidade da prática desportiva.

Na sequência de contactos recebidos de vários pais, o presidente da Câmara reuniu com os mesmos e foi confrontado com a possibilidade de extinção da formação no Portosantense. De imediato, iniciou diligências junto de outra colectividade com tradição na formação desportiva, a Associação Desportiva Os Profetas, representada pelo seu presidente Leonardo Ferreira, precisamente para garantir que nenhuma criança ou jovem do Porto Santo ficasse impedido de praticar futebol Câmara Municipal do Porto Santo

O Município esclarece ainda que nunca teve qualquer envolvimento na constituição ou gestão da SAD do Portosantense, sendo as suas dívidas responsabilidade exclusiva dessa entidade e reafirma o compromisso de apoiar os clubes locais "sem qualquer intuito político", defendendo sempre "o bem-estar dos jovens" e o "futuro da prática desportiva" naquela ilha.