Tragédia em Lisboa na imprensa nacional

Visão:

- "Especial saúde. Como reforçar a sua imunidade"

- "Reportagem. A 'ilha' de Cabo Verde escondida no centro do Porto"

- "Escândalos e polémicas. A 'maldição' de ser ministro da Administração Interna"

- "Pesca. Andamos a comer bacalhau da Rússia"

Diário de Notícias:

- "Tragédia em Lisboa. Descarrilamento do Elevador da Glória faz pelo menos 15 mortos"

- "Aviação. TAP perde milhões com falta de aposta na manutenção"

- "Operação 'Marquês'. Sócrates acusa MP de 'pornografia' por querer ouvir escutas sobre Angola"

- "OE2026. Chega diz que só negoceia com o Governo em reuniões públicas"

- "Desfile em Pequim. Xi Jinping, líder da 'imparável China', adverte: é tempo de escolher guerra ou paz"

- "Margarida Mano. 'Não vejo democracia onde alguém decide que não se fala com alguns'"

- "Estreias. Highest 2 Lowest', de Spike Lee, estreia-se na AppleTV+"

- "Desporto. Triunfo épico sobre a Estónia apura Portugal para os oitavos do Eurobasket"

Correio da Manhã:

- "Elétrico descarrila e bate violentamente contra prédio. 15 mortos no Elevador da Glória. 18 feridos, seis em estado grave"

- "Tragédia em Lisboa"

- "Orçamento para 2026. Governo admite crescimento abaixo do previsto"

- "Julgamento. Sócrates tenta travar reprodução de escutas"

- "Gaza. Pedro Nuno e Temido apoiam Flotilha"

- "Venda. Preço do peixe sobe na lota"

- "Alarme. Carteiristas fazem 17 vítimas por dia"

- "Sporting. Hjulmand promete regresso do leão ao topo"

- "Benfica. Lukebanko empurra Aursnes para a esquerda"

- "FC Porto. Villas-Boas amarra Diogo Costa"

Público:

- "Quebra de cabo provoca acidente com 15 mortos no Elevador da Glória. Descarrilamento no coração de Lisboa originou ainda 18 feridos, cinco dos quais em estado grave."

- "Portugal. Fogos 40 vezes mais prováveis face a alterações climáticas"

- "Pequim. Trump fala em conspiração após parada militar na China"

- "Educação. 'NA Suécia, estamos a voltar ao papel e à caneta'"

- "Basquetebol. Selecção cumpre missão e está nos oitavos-de-final do Europeu"

Jornal de Notícias:

- "Tragédia em Lisboa. Descarrilamento do elevador da Glória faz 15 mortos"

- "Câmaras contestam proposta do Governo para resolver falta de vagas no Pré-escolar"

- "Idosos. Agressões em contexto familiar são difíceis de denunciar"

- "Incêndios. Terceiro pior ano de sempre em área ardida"

- "Guimarães. Têxtil com mais de cem trabalhadores fecha portas"

- "Gaia. Concurso de milhões para recolha do lixo"

- "Gaza. Guerra deixa 21 mil crianças com deficiência"

- "Grande Prémio JN. Nico Tivani conquista quarta vitória ao sprint"

- "Basquetebol. Seleção faz história rumo aos 'oitavos' do Euro"

Negócios:

- "Fim das portagens leva mais 30% de automóveis por dia às SCUT"

- "Desde a crise das dívidas que nervosismo não era grande''"

- "Imigração entra nas negociações sobre luz verde ao OE de 2026"

- "Meta do Governo implica pôr exportações a crescer no mínimo 3,4% ao ano"

- "Elevador da Glória descarrila e faz 15 vítimas mortais"

Jornal Económico:

- "Banca minimiza riscos da crise da dívida soberana"

- "Xi Jinping mostra músculo militar a Trump e vizinhos"

- "Chega quer ser parceiro preferencial do Governo para negociar orçamento"

- "Bruxelas promete proteger agricultores da disrupção"

- "Futebol. Três grandes não compram no mercado interno"

- "Kiarma entra em bolsa avaliada em 14 milhões de dólares"

- "BEI empresta 1,3 mil milhões para 12 mil habitações acessíveis"

- "Portuguesa Oscar quer faturar 60 milhões e entrar nos Estados Unidos"

- "Depósitos pagam menos em Portugal que na zona euro"

Record:

- "Varandas dispara. Presidente explica negócios e manda bicadas em várias direções"

- "Sporting. St. Juste vai para a equipa B e desabafa: 'Respeito o clube, peço o mesmo respeito em troca'"

- "Futsal. Benfica 1-6 Sporting. Leão esmaga e leva Supertaça"

- "Benfica. Sudakov encantado nos primeiros dias: 'Sinto que nasci de novo'"

- "FC Porto. Dragão quer fechar Alvalade. Participação disciplinar pelos objetos que terão atingido Zaidu, Froholdt e William"

- "Ciclismo. Almeida sobe ao 2.º lugar. Português perde tempo para Vingegaard mas ganha uma posição"

- "Basquetebol. Estónia 65 Portugal 68. Seleção está nos oitavos!"

- "Tragédia no coração de Lisboa. Acidente no elevador da Glória provoca pelo menos 15 mortos"

A Bola:

- "Frederico Varandas. 'Nunca fomos campeões de mercado'"

- "Eurobasket. Linces foram heróis mesmo sem Neemias"

- "Seleção. Neto e 'o vazio de não ter Diogo'"

- "Benfica. Regulamento eleitoral divide candidatos"

- "FC Porto. Participação disciplinar contra Sporting"

- "'United fez bem em manter Amorim'. Michael Owen"

- "Futsal masculino. Sporting goleia Benfica e leva Supertaça"

- "Futsal feminino. Nun'Álvares volta a fazer história"

O Jogo:

- "FC Porto. Dragões querem fechar Alvalade. Queixa no conselho de disciplina por objetos que atingiram Zaidu, William Gomes e Froholdt pode resultar em castigo"

- "Kiwior entusiasmado na Invicta"

- "Sporting. 'Não somos campeões de jatos e aeroportos'. Varandas explica falhanço de Jota Silva e faz um balanço das transferências"

- "Presidente segurou Hjulmand: 'Recusou sair para ganhar o triplo'"

- "Basquetebol. Gigantes. Seleção garante apuramento para os 'oitavos' do EuroBasket"

- "Seleção. 'Gostamos de ser favoritos'. Pedro Neto garante seriedade no jogo com a Arménia"

- "Benfica. Mercado de 300MEuro. SAD registou 39 saídas e nove contratações"

- "Bah e Manu Silva inscritos na Champions"

- "Braga. Roger é a venda mais cara. Extremo no Al Itthiad por 32MEuro+2,5"