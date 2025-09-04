Tragédia em Lisboa na imprensa nacional
Visão:
- "Especial saúde. Como reforçar a sua imunidade"
- "Reportagem. A 'ilha' de Cabo Verde escondida no centro do Porto"
- "Escândalos e polémicas. A 'maldição' de ser ministro da Administração Interna"
- "Pesca. Andamos a comer bacalhau da Rússia"
Diário de Notícias:
- "Tragédia em Lisboa. Descarrilamento do Elevador da Glória faz pelo menos 15 mortos"
- "Aviação. TAP perde milhões com falta de aposta na manutenção"
- "Operação 'Marquês'. Sócrates acusa MP de 'pornografia' por querer ouvir escutas sobre Angola"
- "OE2026. Chega diz que só negoceia com o Governo em reuniões públicas"
- "Desfile em Pequim. Xi Jinping, líder da 'imparável China', adverte: é tempo de escolher guerra ou paz"
- "Margarida Mano. 'Não vejo democracia onde alguém decide que não se fala com alguns'"
- "Estreias. Highest 2 Lowest', de Spike Lee, estreia-se na AppleTV+"
- "Desporto. Triunfo épico sobre a Estónia apura Portugal para os oitavos do Eurobasket"
Correio da Manhã:
- "Elétrico descarrila e bate violentamente contra prédio. 15 mortos no Elevador da Glória. 18 feridos, seis em estado grave"
- "Tragédia em Lisboa"
- "Orçamento para 2026. Governo admite crescimento abaixo do previsto"
- "Julgamento. Sócrates tenta travar reprodução de escutas"
- "Gaza. Pedro Nuno e Temido apoiam Flotilha"
- "Venda. Preço do peixe sobe na lota"
- "Alarme. Carteiristas fazem 17 vítimas por dia"
- "Sporting. Hjulmand promete regresso do leão ao topo"
- "Benfica. Lukebanko empurra Aursnes para a esquerda"
- "FC Porto. Villas-Boas amarra Diogo Costa"
Público:
- "Quebra de cabo provoca acidente com 15 mortos no Elevador da Glória. Descarrilamento no coração de Lisboa originou ainda 18 feridos, cinco dos quais em estado grave."
- "Portugal. Fogos 40 vezes mais prováveis face a alterações climáticas"
- "Pequim. Trump fala em conspiração após parada militar na China"
- "Educação. 'NA Suécia, estamos a voltar ao papel e à caneta'"
- "Basquetebol. Selecção cumpre missão e está nos oitavos-de-final do Europeu"
Jornal de Notícias:
- "Tragédia em Lisboa. Descarrilamento do elevador da Glória faz 15 mortos"
- "Câmaras contestam proposta do Governo para resolver falta de vagas no Pré-escolar"
- "Idosos. Agressões em contexto familiar são difíceis de denunciar"
- "Incêndios. Terceiro pior ano de sempre em área ardida"
- "Guimarães. Têxtil com mais de cem trabalhadores fecha portas"
- "Gaia. Concurso de milhões para recolha do lixo"
- "Gaza. Guerra deixa 21 mil crianças com deficiência"
- "Grande Prémio JN. Nico Tivani conquista quarta vitória ao sprint"
- "Basquetebol. Seleção faz história rumo aos 'oitavos' do Euro"
Negócios:
- "Fim das portagens leva mais 30% de automóveis por dia às SCUT"
- "Desde a crise das dívidas que nervosismo não era grande''"
- "Imigração entra nas negociações sobre luz verde ao OE de 2026"
- "Meta do Governo implica pôr exportações a crescer no mínimo 3,4% ao ano"
- "Elevador da Glória descarrila e faz 15 vítimas mortais"
Jornal Económico:
- "Banca minimiza riscos da crise da dívida soberana"
- "Xi Jinping mostra músculo militar a Trump e vizinhos"
- "Chega quer ser parceiro preferencial do Governo para negociar orçamento"
- "Bruxelas promete proteger agricultores da disrupção"
- "Futebol. Três grandes não compram no mercado interno"
- "Kiarma entra em bolsa avaliada em 14 milhões de dólares"
- "BEI empresta 1,3 mil milhões para 12 mil habitações acessíveis"
- "Portuguesa Oscar quer faturar 60 milhões e entrar nos Estados Unidos"
- "Depósitos pagam menos em Portugal que na zona euro"
Record:
- "Varandas dispara. Presidente explica negócios e manda bicadas em várias direções"
- "Sporting. St. Juste vai para a equipa B e desabafa: 'Respeito o clube, peço o mesmo respeito em troca'"
- "Futsal. Benfica 1-6 Sporting. Leão esmaga e leva Supertaça"
- "Benfica. Sudakov encantado nos primeiros dias: 'Sinto que nasci de novo'"
- "FC Porto. Dragão quer fechar Alvalade. Participação disciplinar pelos objetos que terão atingido Zaidu, Froholdt e William"
- "Ciclismo. Almeida sobe ao 2.º lugar. Português perde tempo para Vingegaard mas ganha uma posição"
- "Basquetebol. Estónia 65 Portugal 68. Seleção está nos oitavos!"
- "Tragédia no coração de Lisboa. Acidente no elevador da Glória provoca pelo menos 15 mortos"
A Bola:
- "Frederico Varandas. 'Nunca fomos campeões de mercado'"
- "Eurobasket. Linces foram heróis mesmo sem Neemias"
- "Seleção. Neto e 'o vazio de não ter Diogo'"
- "Benfica. Regulamento eleitoral divide candidatos"
- "FC Porto. Participação disciplinar contra Sporting"
- "'United fez bem em manter Amorim'. Michael Owen"
- "Futsal masculino. Sporting goleia Benfica e leva Supertaça"
- "Futsal feminino. Nun'Álvares volta a fazer história"
O Jogo:
- "FC Porto. Dragões querem fechar Alvalade. Queixa no conselho de disciplina por objetos que atingiram Zaidu, William Gomes e Froholdt pode resultar em castigo"
- "Kiwior entusiasmado na Invicta"
- "Sporting. 'Não somos campeões de jatos e aeroportos'. Varandas explica falhanço de Jota Silva e faz um balanço das transferências"
- "Presidente segurou Hjulmand: 'Recusou sair para ganhar o triplo'"
- "Basquetebol. Gigantes. Seleção garante apuramento para os 'oitavos' do EuroBasket"
- "Seleção. 'Gostamos de ser favoritos'. Pedro Neto garante seriedade no jogo com a Arménia"
- "Benfica. Mercado de 300MEuro. SAD registou 39 saídas e nove contratações"
- "Bah e Manu Silva inscritos na Champions"
- "Braga. Roger é a venda mais cara. Extremo no Al Itthiad por 32MEuro+2,5"