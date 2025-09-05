Causas do acidente no Elevador da Glória na mira da imprensa nacional
Expresso:
- "Tragédia no Elevador da Glória. Custo da manutenção não subiu apesar do grande aumento de passageiros. Carris garante que todas as inspeções foram realizadas".
- "Cinco vítimas são portuguesas e 11 estrangeiras. Feridos graves preocupam"
- "'Esta tragédia só acontece perante a falência de vários sistemas'"
- "Hospitais de Lisboa só tinham um ortopedista nas urgências"
- "Farid Shovro, o 'herói' improvável que não parou para chamar por deus"
- "Reitor denuncia pressões para facilitar entradas em Medicina"
- "Traficantes aumentam ameaças sobre fiscais dos portos"
- "Carneiro obriga autarcas a pacto anti-Chega"
- "Central solar abate 464 azinheiras"
- "Florestas só usaram 44% dos fundos do PRR"
- "Legislativas: 1 em cada 4 jovens mudou de voto"
- "A melhor carne é a do peixe que morre feliz"
- "Reis na Fundação António Pargana"
- "Menos alunos nas universidades"
- "Miguel Oliveira fora do Moto GP"
- "História do Tempo, essa espantosa criação humana"
- "Antiwokismo: Quando o império contra-ataca"
- "Quando o perigo vem do céu: meteoros e asteroides que ameaçam a terra"
Correio da Manhã:
- "Cabo da tragédia rebenta após inspeção. Técnicos aprovaram elevador horas antes do descarrilamento"
- Lisboa de luto. Guarda-freio. Regresso a casa fatal para trabalhadores da Santa Casa"
- "Indemnizações podem chegar aos 100 mil euros por passageiro"
- "Mandatário do Chega detido por atear fogos"
- "Benfica. António Silva renova e duplica salário"
- "Polémica. Sporting em guerra aberta com St. Juste"
- "China. Putin revela a Xi segredo da vida eterna"
- "Algarve. Traficantes assaltam navio em alto-mar"
- "Alarme. Suspeito de matar Maddie libertado dia 17"
- "1934-2025. Giorgio Armani. Revolucionário da moda morre aos 91 anos"
Diário de Notícias:
- "Desastre. PJ tem manutenção do elevador na mira"
- "Carris arrisca pagar milhões em indemnizações. Há 16 mortos confirmados de várias nacionalidades"
- "Autárquicas. Integridade conta mais do que os partidos"
- "Impacto dos fogos. Turismo com reservas canceladas até final do ano pede apoios ao Governo"
- "Das tarifas às vacinas. As frentes da política de Trump que estão a ser desafiadas em tribunal"
- "Orçamento. Emergência médica e Defesa na agenda do PS"
- "Porto. 'Nunca aceitarei acordo de governação com o Chega', diz Pedro Duarte"
- "Futebol. Portugal inicia na Arménia qualificação para o Mundial"
- "Giorgio Armani. Morreu o estilista que era sinónimo de independência"
Público:
- "Carris reduziu vistorias de 24 horas diárias para inspeções de 30 minutos"
- "Acidente no Elevador da Glória. Peça que terá dado origem ao desastre não era visível nas inspeções de rotina. Polícia Judiciária sem indícios de sabotagem no descarrilamento"
- "Relatório anual 2024. INEM funcionou com 709 trabalhadores a menos"
- "Barómetro. Nas autárquicas, o partido é o que menos conta na hora de votar"
- "Empresas. Mulheres só ocupam 20% das lideranças nas seguradoras"
- "Espectáculo. Os fantasmas na dança de Mariene Monteiro de Freitas"
- "Bruno Lage. No Benfica há um ano, é tempo de olhar em frente"
- "Giorgio Armani. (1934-2025) O 'rei da moda italiana' trabalhou até ao final da sua vida, como queria"
- "Entrevista a Paul Insect. 'Hoje é muito mais difícil fazer frente a algo, quando tudo é criminalizado'"
Jornal de Notícias:
- "Mandatário do Chega detido em flagrante por atear incêndio"
- "Elevador da Glória. MP averigua possível negligência na manutenção"
- "Autárquicas. Metade não sabe o nome do presidente da Câmara"
- "Matosinhos. Perafita acolhe primeiro edifício público feito com impressora"
- "Grande Prémio JN. Boavisteiro Raul Rota mais forte na chegada a Águeda"
- "Giorgio Armani. 1934-2025. Mestre da moda morre em Milão aos 91 anos"
Nascer do Sol:
- "'É muito estranho! Tudo falhou'. Catedrático Fernando Nunes da Silva não encontra explicação para o facto de -- tendo havido uma falha no cabo do Elevador da Glória -- não ter funcionado nenhum dos três sistemas de freio: automático, dinâmico e manual"
- "Presidenciais. Luís Marques Mendes não abdica das bases de dados do PSD"
- "Entrevista a Marçal Grilo: 'Não se pode acabar com os exames do Secundário'. 'Sou um entusiasta das propinas'"
- "Autárquicas. As 15 medidas de João Ferreira para Lisboa"
- "Francisco de Mendia. Apontamentos de uma viagem à Terra Santa"
- "Tom Gallagher escreve sobre o último livro de José António Saraiva, D. João VI e a Desgraçada Família"
Negócios:
- "Fusion Fuel em insolvência deixa dívida de 24 milhões"
- "Ascensores com mais 27% de passageiros numa década"
- "Weekend. Entrevista a Juliana Linhares. O futuro é ancestral"
- "Defesa. Meta da NATO obriga Governo a encontrar mais 855 milhões"
Jornal Económico:
- "França e Europa suspensas do futuro de Macron"
- "Angola negoceia compra de 25% da De Beers"
- "Uría, Caixa BI e Bank of America escolhidos para assessorar venda da TAP"
- "Concessões. Prazos dificultam propostas para disputar casinos"
- "OE2026. Entre avisos e linhas vermelhas: o que dizem os partidos"
- "Mundo. China afirma poder e dá visibilidade a ser alternativa"
- "Reportagem [Elevador da Glória]. Turistas exigem segurança, comércio receia impactos"
- "Transferências. Clubes lusos venderam menos 230 milhões"
- "João Espanha. 'Estado é como um adicto, habituou-se aos impostos e não quer outra coisa'"
- "'Slow luxury' a viajar na costa de Inglaterra e em Gales"
Record:
- "Sporting. Plano Yeremay. Leões admitem voltar a atacar extremo em janeiro"
- "Sporting e St. Juste em guerra aberta. Clube garante que informou central que iria treinar na equipa B"
- "O relato de uma adepta ferida no clássico: 'Havia sangue por todo o lado...'"
- "Benfica. Vertonghen aprova Lukebakio: 'É um grande reforço para o Benfica'"
- "FC Porto. O incansável Froholdt. Terceiro jogador com mais quilómetros por jogo na Europa"
- "Mundo chora por Lisboa. 16 mortos e 22 feridos no desastre do elevador da Glória"
A Bola:
- "Lukebakio não quer saber de folgas. Reforço do Benfica empenhado em recuperar rapidamente da lesão"
- "Eurobasket 2025. 'Isto tem sido incrível'. Portugal defronta Alemanha amanhã nos quartos de final"
- "Sporting. Boloni aprova Ioannidis"
- "Morita e Maxi vão estar aptos para Famalicão"
- "FC Porto. Eustáquio quer muito 'dar o título aos adeptos'"
O Jogo:
- "FC Porto. Impacto total. Froholdt impressiona por aquilo que corre, recupera, mas também se destaca no plano ofensivo"
- "Prpic feliz no Dragão: 'Tem sido fantástico'"
- "Eustáquio quer a titularidade: 'Sinto que sou importante'"
- "Seleção. Vitinha deseja vencer na Arménia e fala da Bola de Ouro. 'Posso ambicionar um bom lugar'"
- "Nuno Tavares rende lesionado Diogo Dalot"
- "Benfica. Dahl aceita herança do espanhol Carreras. 'Quero deixar a minha marca'"
- "Trubin aplaude chegada do compatriota Sudakov"
- "Sporting. Polémica aberta com St. Juste"
- "As qualidades de Ioannidis vistas pelo ex-colega Zeca"
- "Ciclismo. Volta a Espanha. Dia decisivo para Almeida. Português agarra-se ao segundo lugar"
- "Hóquei em patins. Seleção na meia-final. Primeira vitória no Euro sobre Andorra [11-2]"