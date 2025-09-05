Causas do acidente no Elevador da Glória na mira da imprensa nacional

Expresso:

- "Tragédia no Elevador da Glória. Custo da manutenção não subiu apesar do grande aumento de passageiros. Carris garante que todas as inspeções foram realizadas".

- "Cinco vítimas são portuguesas e 11 estrangeiras. Feridos graves preocupam"

- "'Esta tragédia só acontece perante a falência de vários sistemas'"

- "Hospitais de Lisboa só tinham um ortopedista nas urgências"

- "Farid Shovro, o 'herói' improvável que não parou para chamar por deus"

- "Reitor denuncia pressões para facilitar entradas em Medicina"

- "Traficantes aumentam ameaças sobre fiscais dos portos"

- "Carneiro obriga autarcas a pacto anti-Chega"

- "Central solar abate 464 azinheiras"

- "Florestas só usaram 44% dos fundos do PRR"

- "Legislativas: 1 em cada 4 jovens mudou de voto"

- "A melhor carne é a do peixe que morre feliz"

- "Reis na Fundação António Pargana"

- "Menos alunos nas universidades"

- "Miguel Oliveira fora do Moto GP"

- "História do Tempo, essa espantosa criação humana"

- "Antiwokismo: Quando o império contra-ataca"

- "Quando o perigo vem do céu: meteoros e asteroides que ameaçam a terra"

Correio da Manhã:

- "Cabo da tragédia rebenta após inspeção. Técnicos aprovaram elevador horas antes do descarrilamento"

- Lisboa de luto. Guarda-freio. Regresso a casa fatal para trabalhadores da Santa Casa"

- "Indemnizações podem chegar aos 100 mil euros por passageiro"

- "Mandatário do Chega detido por atear fogos"

- "Benfica. António Silva renova e duplica salário"

- "Polémica. Sporting em guerra aberta com St. Juste"

- "China. Putin revela a Xi segredo da vida eterna"

- "Algarve. Traficantes assaltam navio em alto-mar"

- "Alarme. Suspeito de matar Maddie libertado dia 17"

- "1934-2025. Giorgio Armani. Revolucionário da moda morre aos 91 anos"

Diário de Notícias:

- "Desastre. PJ tem manutenção do elevador na mira"

- "Carris arrisca pagar milhões em indemnizações. Há 16 mortos confirmados de várias nacionalidades"

- "Autárquicas. Integridade conta mais do que os partidos"

- "Impacto dos fogos. Turismo com reservas canceladas até final do ano pede apoios ao Governo"

- "Das tarifas às vacinas. As frentes da política de Trump que estão a ser desafiadas em tribunal"

- "Orçamento. Emergência médica e Defesa na agenda do PS"

- "Porto. 'Nunca aceitarei acordo de governação com o Chega', diz Pedro Duarte"

- "Futebol. Portugal inicia na Arménia qualificação para o Mundial"

- "Giorgio Armani. Morreu o estilista que era sinónimo de independência"

Público:

- "Carris reduziu vistorias de 24 horas diárias para inspeções de 30 minutos"

- "Acidente no Elevador da Glória. Peça que terá dado origem ao desastre não era visível nas inspeções de rotina. Polícia Judiciária sem indícios de sabotagem no descarrilamento"

- "Relatório anual 2024. INEM funcionou com 709 trabalhadores a menos"

- "Barómetro. Nas autárquicas, o partido é o que menos conta na hora de votar"

- "Empresas. Mulheres só ocupam 20% das lideranças nas seguradoras"

- "Espectáculo. Os fantasmas na dança de Mariene Monteiro de Freitas"

- "Bruno Lage. No Benfica há um ano, é tempo de olhar em frente"

- "Giorgio Armani. (1934-2025) O 'rei da moda italiana' trabalhou até ao final da sua vida, como queria"

- "Entrevista a Paul Insect. 'Hoje é muito mais difícil fazer frente a algo, quando tudo é criminalizado'"

Jornal de Notícias:

- "Mandatário do Chega detido em flagrante por atear incêndio"

- "Elevador da Glória. MP averigua possível negligência na manutenção"

- "Autárquicas. Metade não sabe o nome do presidente da Câmara"

- "Matosinhos. Perafita acolhe primeiro edifício público feito com impressora"

- "Grande Prémio JN. Boavisteiro Raul Rota mais forte na chegada a Águeda"

- "Giorgio Armani. 1934-2025. Mestre da moda morre em Milão aos 91 anos"

Nascer do Sol:

- "'É muito estranho! Tudo falhou'. Catedrático Fernando Nunes da Silva não encontra explicação para o facto de -- tendo havido uma falha no cabo do Elevador da Glória -- não ter funcionado nenhum dos três sistemas de freio: automático, dinâmico e manual"

- "Presidenciais. Luís Marques Mendes não abdica das bases de dados do PSD"

- "Entrevista a Marçal Grilo: 'Não se pode acabar com os exames do Secundário'. 'Sou um entusiasta das propinas'"

- "Autárquicas. As 15 medidas de João Ferreira para Lisboa"

- "Francisco de Mendia. Apontamentos de uma viagem à Terra Santa"

- "Tom Gallagher escreve sobre o último livro de José António Saraiva, D. João VI e a Desgraçada Família"

Negócios:

- "Fusion Fuel em insolvência deixa dívida de 24 milhões"

- "Ascensores com mais 27% de passageiros numa década"

- "Weekend. Entrevista a Juliana Linhares. O futuro é ancestral"

- "Defesa. Meta da NATO obriga Governo a encontrar mais 855 milhões"

Jornal Económico:

- "França e Europa suspensas do futuro de Macron"

- "Angola negoceia compra de 25% da De Beers"

- "Uría, Caixa BI e Bank of America escolhidos para assessorar venda da TAP"

- "Concessões. Prazos dificultam propostas para disputar casinos"

- "OE2026. Entre avisos e linhas vermelhas: o que dizem os partidos"

- "Mundo. China afirma poder e dá visibilidade a ser alternativa"

- "Reportagem [Elevador da Glória]. Turistas exigem segurança, comércio receia impactos"

- "Transferências. Clubes lusos venderam menos 230 milhões"

- "João Espanha. 'Estado é como um adicto, habituou-se aos impostos e não quer outra coisa'"

- "'Slow luxury' a viajar na costa de Inglaterra e em Gales"

Record:

- "Sporting. Plano Yeremay. Leões admitem voltar a atacar extremo em janeiro"

- "Sporting e St. Juste em guerra aberta. Clube garante que informou central que iria treinar na equipa B"

- "O relato de uma adepta ferida no clássico: 'Havia sangue por todo o lado...'"

- "Benfica. Vertonghen aprova Lukebakio: 'É um grande reforço para o Benfica'"

- "FC Porto. O incansável Froholdt. Terceiro jogador com mais quilómetros por jogo na Europa"

- "Mundo chora por Lisboa. 16 mortos e 22 feridos no desastre do elevador da Glória"

A Bola:

- "Lukebakio não quer saber de folgas. Reforço do Benfica empenhado em recuperar rapidamente da lesão"

- "Eurobasket 2025. 'Isto tem sido incrível'. Portugal defronta Alemanha amanhã nos quartos de final"

- "Sporting. Boloni aprova Ioannidis"

- "Morita e Maxi vão estar aptos para Famalicão"

- "FC Porto. Eustáquio quer muito 'dar o título aos adeptos'"

O Jogo:

- "FC Porto. Impacto total. Froholdt impressiona por aquilo que corre, recupera, mas também se destaca no plano ofensivo"

- "Prpic feliz no Dragão: 'Tem sido fantástico'"

- "Eustáquio quer a titularidade: 'Sinto que sou importante'"

- "Seleção. Vitinha deseja vencer na Arménia e fala da Bola de Ouro. 'Posso ambicionar um bom lugar'"

- "Nuno Tavares rende lesionado Diogo Dalot"

- "Benfica. Dahl aceita herança do espanhol Carreras. 'Quero deixar a minha marca'"

- "Trubin aplaude chegada do compatriota Sudakov"

- "Sporting. Polémica aberta com St. Juste"

- "As qualidades de Ioannidis vistas pelo ex-colega Zeca"

- "Ciclismo. Volta a Espanha. Dia decisivo para Almeida. Português agarra-se ao segundo lugar"

- "Hóquei em patins. Seleção na meia-final. Primeira vitória no Euro sobre Andorra [11-2]"