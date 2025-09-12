São Pedro e Imaculado assinalam Dia Nacional das Casas do Povo

A Casa do Povo de São Pedro e a Casa do Povo do Imaculado Coração de Maria uniram-se nua actividade para comemorar o dia Nacional das Casas do Povo.

O evento juntou cerca de 70 pessoas num passeio de Catamaran e serviu além do convívio entre utentes e simpatizantes destas casas do povo de assinalar a importância destas instituições ao nível local.

As casas do povo tem sido pilares fundamentais na ajuda social às populações e na divulgação da cultura de cada freguesia.

Foi em 1982, com a Lei nº. 4/82 de 11 de Janeiro, que as Casas do Povo começaram a deter o estatuto jurídico de pessoas coletivas de utilidade pública, de natureza associativa. Atualmente as atividades das Casas do Povo consistem principalmente no apoio a idosos e a crianças, na ocupação dos tempos livres e na promoção do convívio entre a população.

O Dia Nacional das Casas do Povo comemora-se a 11 de setembro. As casas do povo surgiram em 1933. Foram criadas pelo regime do Estado Novo, como uma peça chave da organização corporativa do trabalho rural. Com o passar dos anos, as Casas do Povo mudaram a sua atuação, mas mantiveram o objetivo de contribuir para o desenvolvimento social e cultural das comunidades locais.