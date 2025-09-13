FC Porto tenta quinto triunfo na recepção ao Nacional e Sporting quer regressar às vitórias

O líder FC Porto procura hoje manter o pleno de vitórias na I Liga portuguesa de futebol na recepção ao Nacional, enquanto o bicampeão Sporting tenta regressar aos triunfos no campeonato frente ao Famalicão.

Os 'azuis e brancos', que venceram todos os quatro jogos disputados na I Liga até ao momento, vão procurar somar o quinto triunfo frente aos madeirenses, formação que venceu apenas uma partida, em jogo marcado para as 18:00, no Estádio do Dragão.

A equipa de Francesco Farioli, que tem 12 pontos, é a única que pode chegar aos cinco triunfos no mesmo número de jogos na prova, uma vez que o Benfica empatou na sexta-feira com o Santa Clara (1-1) e soma 10, apesar de ter ainda um jogo em atraso da primeira jornada frente ao Rio Ave.

Também hoje, o Sporting procura regressar aos triunfos na prova, depois do desaire na ronda anterior na receção ao FC Porto (2-1), visitando o terreno do Famalicão, que também soma 10 pontos e ainda não perdeu, com três vitórias e um empate.

Os 'leões' entram em campo com nove pontos, menos um do que os famalicenses, na partida agendada para as 20:30, no Estádio Municipal de Famalicão.

Nos outros jogos do dia, o Estoril Praia recebe o AVS, enquanto o Moreirense joga em casa frente ao Rio Ave, ambos com início marcado para as 15:30.

Programa e resultados da 5.ª jornada

- Sexta-feira, 12 set:

Alverca - Tondela, 1-0

Benfica - Santa Clara, 1-1

- Sábado, 13 set:

Moreirense - Rio Ave, 15:30

Estoril Praia - AVS, 15:30

FC Porto - Nacional, 18:00

Famalicão - Sporting, 20:30

- Domingo, 14 set:

Estrela da Amadora - Vitória de Guimarães, 15:30

Arouca - Casa Pia, 18:00

Sporting de Braga - Gil Vicente, 20:30