Imagens retratam tradição das Vindimas no Estreito

A Festa das Vindimas no Estreito de Câmara de Lobos é um dos mais impactantes cartazes turísticos daquela freguesia, que acontece de 12 a 14 de Setembro. A festa celebra a tradição vitivinícola madeirense com recriação ao vivo das vindimas, cortejo etnográfico, pisa da uva em lagar tradicional, gastronomia local, e espectáculos musicais.

Percorra a galeria e veja os melhores momentos do segundo dia do certame, incluindo o cortejo que contou com 800 figurantes, divididos por 18 grupos, essencialmente grupos folclóricos, escuteiros, associações, bandas e grupos ligados à Casa do Povo. Nem o presidente do Governo regional quis fica de fora.

Albuquerque destaca reforço da qualidade da oferta turística O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, afirmou que o executivo madeirense está focado em consolidar a promoção da Madeira nos mercados em crescimento, com especial atenção aos Estados Unidos, de onde chegaram no último ano mais de 260 mil visitantes.

Esta iniciativa, organizada pela Junta de Freguesia local, presidida por Gabriel Pereira) e pela ACRE - Associação Cultural e Recreativa do Estreito (presidente é Rui Pita), faz parte integrante do programa da Festa das Vindimas, promovido pela Secretaria Regional do Turismo, Ambiente e Cultura.