Vindimas no Estreito atraem multidão

O Estreito de Câmara de Lobos transformou-se esta manhã num autêntico palco de celebração das tradições madeirenses. A Festa das Vindimas 2025 volta a atrair uma multidão, com centenas de pessoas a aguardarem à entrada da quinta onde decorre a apanha da uva, um dos momentos mais aguardados do programa. Entre os participantes destacavam-se não só muitos madeirenses, mas também numerosos turistas estrangeiros, interessados em conhecer de perto a cultura do vinho Madeira.

O ambiente foi marcado pela animação popular, onde a música, o cortejo etnográfico, a pisa da uva e as provas de vinho deram vida a uma tradição com profundas raízes no Estreito de Câmara de Lobos. Muitos visitantes aproveitaram para fotografar cada detalhe e partilhar a experiência, transformando a vila numa verdadeira montra cultural da Região.

A celebração contou com a presença de várias entidades oficiais, incluindo os secretários regionais da Agricultura e do Turismo, que se associaram ao evento numa demonstração clara da importância que a vitivinicultura e o enoturismo assumem na economia regional. A presença governativa sublinhou o caráter estratégico da vinha e do vinho Madeira, não apenas como símbolos da identidade madeirense, mas também como motores de desenvolvimento económico e de promoção internacional do destino turístico.

Com cada vez mais adesão popular, a Festa das Vindimas reafirma-se como um dos maiores cartazes culturais e turísticos da Madeira.