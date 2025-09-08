O inédito título de campeã da Europa de Madalena Costa... em imagens
Com apenas 16 anos de idade a jovem madeirense conquistou a Europa, em termos absolutos com uma classificação nunca antes alcançada.
A madeirense Madalena Costa escreveu hoje uma das páginas mais brilhantes da patinagem artística portuguesa ao sagrar-se campeã da Europa Absoluta em patinagem artiística livre, em Trieste, Itália.
Com apenas 16 anos e na sua estreia no escalão sénior, a atleta conquistou o título com um desempenho excepcional, somando 251,11 pontos (92,43 no programa curto e 158,68 no longo), a mais alta nota de sempre no escalão de seniores femininos em todas as competições desde sempre realizadas.
Este triunfo consolida uma carreira já marcada por títulos europeus e mundiais em juniores, agora coroada com a vitória no escalão máximo.
Em declarações emocionadas à assessoria de imprensa da Federação Portuguesa de Patinagem, Madalena sublinhou que este resultado “tem um sabor muito especial”, fruto da dedicação e da confiança da sua equipa. Depois de entrar para a história com este título europeu absoluto, a jovem patinadora aponta já para o próximo grande desafio: o Campeonato do Mundo.
Deixamos aqui algumas das fotos tiradas pelo conceituado fotógrafo italiano Raniero Corbelletti.