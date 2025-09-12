Cortejo da Festa das Vindimas sai amanhã às ruas do Estreito com 800 figurantes

Cerca de 800 figurantes, distribuídos por 18 grupos, participam amanhã, pelas 11 horas, no cortejo alegórico que percorrerá as principais ruas do centro da freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, integado na Festa das Vindimas.

A Festa das Vindimas no Estreito de Câmara de Lobos é um dos mais impactantes cartazes turísticos daquela freguesia e acontece de 12 a 14 de Setembro de 2025. Na assistência do cortejo alegórico, estará o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, confirmou a Presidência em nota de imprensa.

A iniciativa, organizada pela Junta de Freguesia local, presidida por Gabriel Pereira) e pela ACRE - Associação Cultural e Recreativa do Estreito (presidente é Rui Pita), faz parte integrante do programa da Festa das Vindimas, promovido pela Secretaria Regional do Turismo, Ambiente e Cultura.

No cortejo de amanhã participam cerca de 800 participantes, divididos por 18 grupos, essencialmente grupos folclóricos, escuteiros, associações, bandas e grupos ligados à Casa do Povo.

A festa celebra a tradição vitivinícola madeirense com recriação ao vivo das vindimas, cortejo etnográfico, pisa da uva em lagar tradicional, gastronomia local, e espectáculos musicais.