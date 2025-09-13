‘Quinta das Vindimas’ no Estreito vai dar lugar a projecto imobiliário

Uma das quintas privadas que serve de palco à tradicional Festa das Vindimas no Estreito de Câmara de Lobos foi recentemente adquirida por um promotor imobiliário, que ali prevê desenvolver um projeto habitacional com 45 apartamentos. A situação apanhou de surpresa muitos visitantes, incluindo turistas e madeirenses habituados a viver a festa naquele espaço, que ao longo dos anos se tornou um dos pontos altos do programa.

A organização do evento, a cargo da Associação Cultural e Recreativa do Estreito de Câmara de Lobos em parceria com a Junta de Freguesia, garante que será encontrada uma alternativa para as próximas edições, de forma a não comprometer um dos maiores cartazes culturais e turísticos do concelho.

Ainda assim, a realidade do mercado imobiliário volta a cruzar-se com a preservação das tradições. O “apetite voraz dos construtores”, como descrevem alguns populares, está a alterar a paisagem e a reduzir os espaços disponíveis para eventos de grande dimensão ligados a agricultura.

O município recorda, no entanto, que a pressão urbanística está directamente ligada às carências habitacionais que se fazem sentir no concelho, pelo que a estratégia local de habitação, iniciada em 2020, continua a orientar projectos de construção destinados a dar resposta à procura crescente.

A Festa das Vindimas, que todos os anos atrai milhares de pessoas ao Estreito de Câmara de Lobos, vê assim um dos seus símbolos alterado, mas a organização assegura que a tradição terá continuidade, preservando o espírito que a torna um dos eventos mais emblemáticos da Madeira.